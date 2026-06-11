ラグビー・ＮＴＴリーグワンのＢＬ東京は１１日、都内で会見を行い、ＮＯ８リーチ・マイケル主将が出席。チームは今季、準々決勝で敗退し、リーチは今月から日本代表活動に移る。１０日に発表された宮崎合宿メンバーに選出され「すごく楽しみ。ハードな練習もしたいし、試合にも出たいし、代表のジャージーを着て活躍したい思いがとても強い」と語った。

０８年１１月の日本代表デビューからＷ杯４大会を戦うなど、現在９２キャップのリーチ。今年は約１０試合の代表戦が予定されており、大野均が持つ歴代最多９８キャップの更新、そして前人未到の１００キャップ到達も視野に入る。ただ３７歳のベテランは「（意識は）ないです。今、体を必死に鍛えて。まずはそこにフォーカスを当てている。１００キャップを達成するとか、全く頭にはないです」とキッパリ。個人のパフォーマンスも向上の余地があるとし「ゴールドジムに行って、鍛えて。あと、府中公園を走ったりしています」と語った。

７月からは、ハイパフォーマンスユニオンを中心とした新国際大会「ネーションズチャンピオンシップ」が始まる。日本は７月４日に、秩父宮ラグビー場でイタリア戦から開幕。２７年Ｗ杯を翌年に控え、リーチは「本当に光栄。日本代表がこういう、いい試合を組めるのはすごくありがたい。強い相手とやればやるほど、強くなるので」と期待。そして「どんどん自信をつけたい。勝ちにこだわっていきたい。戦い方も、相手によって違う。それに対してゲームプランを立てて、柔軟に戦って、自分たちがどこまでいけるかが分かる大会かなと思う。もちろん、勝つことにこだわります」と言葉に力をこめた。