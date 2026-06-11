シンガー・ソングライターのテイラー・スウィフトとアメリカンフットボール選手のトラヴィス・ケルシーが、マディソン・スクエア・ガーデンで挙式する方向だという。過去にテイラーがコンサートも行ったことがあるニューヨークのその有名会場で結婚式を挙げることに決めたと報じられている。



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ある関係者はニューヨーク・ポスト紙にこう話す。「みんな口外厳禁とされています」「2人にとってプライバシーが何よりも大切なので」



同会場は6月29日から7月6日まで行事が予定されておらず、テイラーの結婚式が7月3日から5日にかけての週末になるのではないかと予想されている。



招待客にはモデルのカーリー・クロス、女優ゾーイ・クラヴィッツ、シンガー・ソングライターのエド・シーラン、ハイム姉妹、スキ・ウォーターハウス、モデルのジジ・ハディッド、女優のセレーナ・ゴメスらが含まれると言われている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）