サッカーJ2・モンテディオ山形の新たなスタジアムの建設工事が本格化しています。建設への出資を予定しているエスコンとの共同会見が開かれる6月15日を前に、11日の工事現場を取材してきました。



小坂憲央アナウンサー「現在のスタジアムの南側にある新スタジアム建設現場です。数台のクレーン車が稼働し作業が行われています」



新スタジアムの建設現場では11日、鉄筋を配置する作業などが進められていたほか、土が盛られている場所も見られました。2026年3月から工事が本格化し、5月からは建物の基礎工事に入っています。

新スタジアムは総事業費158億円。収容人数はおよそ1万5000人で、観客席の一部に屋根が設置される予定です。

建設をめぐっては、2025年10月に大口のスポンサーが離脱し、建設費およそ50億円の調達が一時、白紙となりましたが、2026年2月、東京に本社を置く不動産開発業「エスコン」による最大50億円の出資が決まりました。6月末にはエスコンがモンテディオ山形の株式の98パーセントを取得し、子会社化する方針です。

新スタジアムは、2028年8月に完成・開業予定です。

エスコンとモンテディオは、6月15日に共同記者会見を開き、スタジアムの具体的な構想や、新体制となったクラブの今後の展望などを説明する予定です。