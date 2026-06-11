6月2日、「OK牧場！」など数々の名フレーズでお茶の間を楽しませたガッツ石松さんが、肺炎のため76歳で亡くなった。アジア人として初めてライト級の世界チャンピオンになった名ボクサーであり、個性派俳優としても数々の作品に出演した。

【画像】世界チャンピオンになった当時のガッツ石松さん（24歳）

以下、2023年2月に行われた、ガッツ石松さんの人生に迫るインタビュー記事の前編を再公開する。（初出＝「文春オンライン」2023年3月7日配信）

試合で「死んだふり」「“嫌倒れ”っつうんだけど」

――ガッツさんは栃木県の粟野町（現在の鹿沼市）のお生まれですが、幼少期は非常に貧しかったそうですね。

ガッツ 子供時代は村一番の貧乏人の小せがれで、朝、食うものも自分のうちの台所にないの。だから「こんちは！」と言って返事がないと、隣のうちに入って台所にあるものを黙ってもらったね。高校に行きたかったんだけど、家庭の事情で上の学校に行けそうにもないから、それで東京に出てきてボクサーになった。

プロになるとき、かわいがってくれた後援会の人が「筋が通っていて憎めない若造で、清水次郎長の子分の森の石松みたいだ」ということからリングネームを（本名の鈴木有二から）鈴木石松ってつけたのよ。



ガッツ石松さん

――どんなタイプのボクサーだったんですか。

ガッツ メインイベンターになる前の勝ったり負けたりの時は、単なるぶん殴るだけで、すぐ疲れちゃってた。皆さんもそうじゃない？ マラソンをやって疲れてくると座りたくなる。ただボクシングで座っちゃうとね、10カウントだから負けちゃってね。

新人の頃は早いラウンドでぶっ倒してたから大丈夫だったけど、だんだんメインイベンターになって相手が日本チャンピオンや東洋チャンピオンになると馬力があるからね。俺は馬力がないから疲れちゃって、よく死んだふりしてた。“嫌倒れ”っつうんだけど。

試合が決まれば誰とでも試合をしたね。ただ練習しないから疲れちゃう。ボディーを打たれたら疲れちゃって、もうやめたって。でも負けてもファイトマネーはちゃんともらえるんだから、喜んで試合してたよ。

ただ、東洋王座だったりを防衛しているうちにボクシングはリズムが大事だとわかった。もともと持っていた底力があったんだろうね。会長やトレーナーからはこうしろっていうアドバイスはないから、そこからは自分で組み立てて戦法を作って勝つようになったね。

警察官が「よくやった」と言った池袋大乱闘事件

――東洋チャンピオン時代の1972年10月15日深夜には、池袋で8人相手に乱闘事件を起こしてますね。当時の新聞にはパトカー6台、警察官が18人駆けつけたと記事に載っています。

ガッツ 弟が絡まれてたから助けに行ったの。相手は13人いて、そのうちの8人をぶっ飛ばして5人は逃げちゃった。大乱闘だったから2、3日警察に泊まって家庭裁判所にも行ったけど、多勢に無勢だから釈放されてね。最後は警察官にも「よくやった」と言われたよ。

新聞でも菅原文太さんが弁護のコメントを出してくれてね。文太さんとはその時知り合いじゃなかったけれど、俺がファンだと知ってくれていたみたいで、名前を出してもらうこと自体嬉しかったね。

「ガッツポーズ」という言葉が生まれた瞬間

――翌1973年、ガッツさんの世界挑戦2戦目を行いますが、相手は“石の拳”と呼ばれたロベルト・デュランでした。現在もライト級史上最高の選手の呼び声高いボクサーです。

ガッツ デュランは馬力があったね。「ドン」じゃなく「ドンドンドン」っていう選手だった。10ラウンドで負けたんだったかな。勝ち目がないなと思ったから“嫌倒れ”したの。

試合が終わって控室に帰ってきてから、そこでシャドー（ボクシング）やってたの。そしたらトレーナーにすごく怒られてね。後援会の会長に「お前はガッツがない。名は体を表すから」と言われて、鈴木石松からガッツ石松となったのよ。

――ガッツがないことからきてたんですね。デュラン戦の翌年の1974年には、当時WBC世界ライト級王者だったメキシコのロドルフォ・ゴンサレスとの王座戦が組まれます。ただ世界戦にもかかわらず、会見には記者が5人しかいなかったそうですね。

ガッツ そうだったかな。期待されている感じはなかったね。 普通、世界戦に挑戦するボクサーは無敗とか負けても1敗とかだから。俺は世界チャンピオンになるまでに11回負けて、5回引き分けてるんだから。日本人でこれだけ負けてるの俺くらいよ。

――ガッツさんはロドルフォ・ゴンサレス戦に8回2分12秒KO勝利し、アジア人として初めてのライト級の世界チャンピオンになります。

ガッツ 昭和49年4月11日、 自分がチャンピオンになって、それから腕を上げるポーズが“ガッツポース”になったんだよね。ガッツさんがチャンピオンになってなかったら、今のガッツポーズはないんだから。

ボクシングの人気も落ちてるんじゃないの

――元世界王者として今のボクシング界をどう見ていますか。

ガッツ 昔はボクシングも一目置かれたけど、今は格闘技団体が多くて選手層が薄いね。俺らの頃は東洋チャンピオンでも他に働かなくても食えたからね。1試合100万円くらいだったかな。2〜3か月に1回は試合してたら食えたから。今は違うでしょ。

――元WBA世界ミドル級スーパー王者の村田諒太選手も先日、事実上の引退を表明しました。

ガッツ 村田選手はボクシングを盛り上げてくれてうれしかったね。村田選手はアマチュア出身だけど、俺らの時代はアマチュアの選手がプロになってチャンピオンになるなんてなかったからね。選手層が厚かったから。

アマチュアで名の売れた選手がヨネクラジムに入ってきたことがあってね。プロの世界の厳しさを教えるためにトレーナーも「石松、やれっ」というもんだからスパーリングでボコボコにしてね。そしたらジムの会長が「石松やめてくれ、もう来なくなっちゃうだろ」と青ざめてたね。

――今はキックボクサーだった那須川天心選手のボクシング転向も話題です。

ガッツ 俺の時代とは違うけど、これですぐにチャンピオンになったらボクシングのレベルも落ちてるんじゃないの。蹴っ飛ばしっこだったら分かるけど、俺とか井上尚弥のような選手になるのはなかなか難しいと思うよ。

「商売には向いてない」「それを悟った」

――ガッツさんは世界タイトルを5度防衛した後、1978年にボクサーを引退します。その後はスナック、喫茶店、サパークラブなどいろんな商売に手を出しますが、いずれも失敗してしまう。

ガッツ スナックは、任せていた夫妻が突然やめたと思ったら、100メートル先に店を開いたのよ。こっちは給料をいくら払っているか分かるから「なんであの給料でお店を出せるのよ」と思うけど、たぶん売り上げからお金を抜いていたわけよ。

――その夫婦に対して怒ったりはしなかったのですか。

ガッツ 怒ってない。普通は怒るかもわからないけど、証拠がないでしょ。あくまで「たぶん」お金を抜いているということだから。そういうところはいやらしくないんだよね。

サパークラブをやった時もそう。お店に来てくれた知り合いが「ガッツさん、行ったよ」って連絡くれるわけだ。でも店の売り上げには入ってねえんだから。どうなってるんだと。でもこっちからは言わない。金融もやったよ。300万円だ、500万円だって働いている奴がみんな金を借りて、そこから返ってこねえんだから。

でも、そいつらを責めているわけじゃない。怒ることは自分に負けてんだからね。そういうのに付き合ってること自体がその人間のラベルだから。レベルじゃないラベル。ただ商売には向いてないんじゃないの。管理ができないから。それを悟ったね。

借金は返すことで信用ができる

――ガッツさんとお金で言えば、1990年に監督、製作総指揮を務めた映画「カンバック」や1996年の衆院選出馬などで億単位の借金をされてますね。

ガッツ そう。そこら辺がダメなところなんだ。自分でやるには金ねえんだから借金するしかないよね。借金は最大で2億〜3億円じゃないの。金は貸してくれるんですよ、信用があるから。 ただ借りたものは返さなくちゃいけない。俺は全部返してね。3億の借金も5〜6年で返したんじゃないかな。

――自伝では衆院選落選の際には、3億円の借金を抱え自殺も考えたとありました。

ガッツ 自殺も考えたことがあるよ。でも村一番の貧乏人がここまで這い上がってきたんだから。そう考えると昔のことを思い起こせば乗り切ることはできるよね。

――ガッツさんはボクシング時代も敗北から立ち上がってきましたが、借金でもKOされずきちんと立ち上がってくるところがすごいです。

ガッツ 借りたものは返さなくちゃいけない。別のところから借金しても返すんですよ。それでいいんですよ。返すことで信用ができるわけ。

そうしたら今度はさっき借金を返した人からお金を借りて別の借金を返す。ボクシングでいうフットワークだよね。 左右左右って。今まで100万円借りてた人には「50万、もう1回貸してくれ」ってね。それが世の中の渡り方じゃないの。逆に約束を破っちゃうと行き詰まっちゃう。

いろんな人から何億円って借金をしていて、借金も返さないでテレビに出てバカなことやったら貸した人から怒られるよ。でも俺は約束を破ってないから。だから平気なの。

写真＝山元茂樹／文藝春秋

〈《追悼》「映画の撮影中にね…」ガッツ石松がふりかえる“OK牧場！”が誕生した日〉へ続く

（徳重 龍徳）