渡部篤郎、フジ火9『さよならノワール』に出演決定 刑事課キャストが一挙に解禁【コメントあり】
俳優の小池栄子が主演を務めるフジテレビの7月7日スタートの火9ドラマ『さよならノワール』（毎週火曜 後9：00）に、俳優の渡部篤郎が出演することが発表された。
【写真】豪華…『さよならノワール』に登場する刑事課キャスト一覧
今作は警視庁西池袋署に新設された犯罪被害者支援室所属の元刑事・黒木夏海（小池）と心理学者・白石絵梨子（北）が、犯罪被害者や遺族らが再び人生の歩みを進めることができるように寄り添い、初動としての支援をしていく警察ヒューマンドラマ。このたび、西池袋署の刑事課キャストが一挙に解禁。「第50回 エランドール賞」を受賞し、さらに勢いを増す岡山天音をはじめ、荒川良々、味方良介、濱尾ノリタカ、眞島秀和、戸田恵子、渡部篤郎の出演が決定した。
渡部は、かつて西池袋署で組織犯罪対策係・係長を務めていた山崎創（やまざき・はじめ）役に。同じ係に所属していた夏海とは良き師弟関係でありバディを組んでいた。しかし、ある出来事をきかっけに突然失踪し、夏海の前から消えてしまった。現在は生死不明。
映画『静かな生活』（1995年）での「第19回日本アカデミー賞」優秀主演男優賞と新人俳優賞をダブル受賞、『ケイゾク』（1999年、TBS系）での熱演で不動の地位を確立。近年はこれまでのニヒルな魅力に加え、包容力のある父親役や老かいな黒幕役など、さらに役の深みを増している。映画『爆弾』（2025年）にも出演するなど、映像界には欠かせないキーパーソン。
◆渡部篤郎コメント
「今作は犯罪被害者支援室という実在する部署を描いていて、新しい切り口の警察ドラマだと思いました。山崎は後半まで会話の中や回想シーンの中でしか登場しないので、シークレットの部分が大きい人物です。序盤は伏線として出ている部分が、終盤にかけて一気に回収されてくると思います。後半に向けてのキーパーソンだと聞いていますが、物語の最後にどうなってしまうのかは聞かされていないので、私自身も楽しみにしています」
【写真】豪華…『さよならノワール』に登場する刑事課キャスト一覧
今作は警視庁西池袋署に新設された犯罪被害者支援室所属の元刑事・黒木夏海（小池）と心理学者・白石絵梨子（北）が、犯罪被害者や遺族らが再び人生の歩みを進めることができるように寄り添い、初動としての支援をしていく警察ヒューマンドラマ。このたび、西池袋署の刑事課キャストが一挙に解禁。「第50回 エランドール賞」を受賞し、さらに勢いを増す岡山天音をはじめ、荒川良々、味方良介、濱尾ノリタカ、眞島秀和、戸田恵子、渡部篤郎の出演が決定した。
映画『静かな生活』（1995年）での「第19回日本アカデミー賞」優秀主演男優賞と新人俳優賞をダブル受賞、『ケイゾク』（1999年、TBS系）での熱演で不動の地位を確立。近年はこれまでのニヒルな魅力に加え、包容力のある父親役や老かいな黒幕役など、さらに役の深みを増している。映画『爆弾』（2025年）にも出演するなど、映像界には欠かせないキーパーソン。
◆渡部篤郎コメント
「今作は犯罪被害者支援室という実在する部署を描いていて、新しい切り口の警察ドラマだと思いました。山崎は後半まで会話の中や回想シーンの中でしか登場しないので、シークレットの部分が大きい人物です。序盤は伏線として出ている部分が、終盤にかけて一気に回収されてくると思います。後半に向けてのキーパーソンだと聞いていますが、物語の最後にどうなってしまうのかは聞かされていないので、私自身も楽しみにしています」