日本銀行の植田和男総裁が入院。来週の金融政策決定会合は欠席する予定だが、審議員8人により利上げが決定される見込みだ。市場関係者は「植田総裁が欠席しようが利上げは既定路線」というが、今、利上げをすべき理由はなんなのか？ 政府高官や市場関係者らに話を聞いた。（解説委員・安藤佐和子）

■「円高になってもらった方がいい」――政府高官

「これだけ“利上げ！ 利上げ！”と言われているんだから、利上げしないわけにいかないよね。円高になってもらった方がいいよ」

政府高官はこう話す。ホルムズ海峡の事実上の封鎖の影響で、石油や石油製品の調達コストが大幅に上昇。これにより、飲食料品から日用品、住宅資材に至るまで、様々なものが値上がりする見込みだ。

日銀の植田総裁も6月3日の講演で「プラスチック製品の価格や電気料金、物流コストに上昇圧力が波及し、1年程度のうちに、自動車、建設、宿泊・飲食といった最終財・サービスにも価格転嫁の波が広がっていく」との認識を明らかにしている。

原油のほぼ全てを輸入に頼る日本にとって、1ドル＝160円の円安水準はさらに追い打ちをかける。円安が是正されれば、輸入コストが下がる。もちろん、日銀が政策金利を1％に引き上げたとしても、海外との金利差は大きいままなので（※1）、それだけで「円が買われて円安が是正される」とはならないだろう。

しかし、「ちょぼちょぼ、ちょぼちょぼ上げていくべき」と、政府高官は利上げの継続で円安が是正されていくことの必要性を強調した。

さらにここに来て、日本が何もしなければ日米の金利差が拡大する可能性が高まっている。

ある為替市場関係者はこう言う。

「アメリカの金融政策の方が注目しなければいけない。来週16日と17日、新しいFRB議長のもとで初めてのFOMC（アメリカの金融政策を話し合う会合）が行われる。トランプ大統領から『利上げしろ』ということで任命され、年内の利上げ観測が高まっている」

アメリカが利上げを行えば、さらに日米の金利差が広がり、一層円安が進む懸念がある。現状でもアメリカの政策金利目標は3.50〜3.75％。日本は来週上げたとしても1％だ。

■利上げによる生活への影響は…

しかし、利上げは我々の生活にどう影響するのか？（※2）政策金利の引き上げで市場金利が上昇すると、借り入れを行って「事業を回したり設備投資を行ったりする企業」や、「住宅や車を購入する消費者」の金利負担が増えることになる。投資や消費に水を差し、「景気を冷やす」のではないか？

こうした見方に対して、中空麻奈氏（かんぽ経済研究所・主席研究員）は「人々が今後、物価が上げるだろうとみる物価上昇期待が高いので、今は、金利を上げて物価見通しを下げる方向に持って行かないといけない」と主張する。

■「利上げ→物価抑制」のロジック

中空氏は「物価上昇を止めるためにすべきは金利を上げること。日銀が物価の番人なら、どう考えても金利を上げるしかない」と断言する。価格は需要と供給で決まるので、供給が増えない中では、需要を減らす以外に物価を下げる方法はないとの説明だ。

別の為替市場関係者も、インフレに懸念を示す。

「今、景気を冷やすリスクより、インフレの方がリスクとして高い。中東情勢に影響したインフレ状況を抑えなければいけない」

■決定会合後の会見は内田副総裁〜植田総裁は入院で欠席

市場が注目するのは、早くも「次の利上げ」だ。日銀は金融政策を決定したあと毎回、総裁会見を行う。しかし今回は、植田総裁が入院中のため、内田副総裁が会見する予定だ。「利上げの理由や見通し、説明ぶり、為替の考え方などいろいろ知りたい」（中空氏）。

■賃金上昇の継続が重要

長期のデフレで続いた経済の低迷から、やっと抜け出そうとしている日本。物価と賃金、両方が連関して上昇していくことが必要な中で、物価の上昇だけが急速にならないよう、コントロールすることが物価の番人の日銀には求められている。

※1 各国の政策金利の例…米国は3.50〜3.75％、英国は3.75％、韓国は2.50％

※2 わかりやすい例としては住宅ローンの金利が上昇し、利用者の負担が増えることや、銀行の預金金利などが増加し預金者にプラスとなる。