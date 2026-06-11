“こってりラーメン”恋しいのは睡眠不足のサインかも　診療科追加で「睡眠障害」は病院で治す時代へ…乳がんリスクは1.6倍に【医師監修】

日本人の約4人に1人が睡眠の悩みを抱えているとされています。

実は、日本人の「睡眠障害」は、深刻な状況が続いているのです。

しかし、これまでは「眠れない」等の悩みがあっても、どの診療科を受診すればいいのか、わかりにくい状況でした。それが、6月から受診先を選びやすくなる改正が施行されました。

では、「睡眠障害」をそのままにしていると、どういった悪影響が出るのでしょうか。

今回、中路幸之助医師（医療法人愛晋会中江病院 内視鏡治療センター）の監修で、「睡眠障害」についてまとめました。

18年ぶりの追加で「睡眠障害は医療で解決すべき」

今回の改正で、病院やクリニックが掲げる診療科名に新たに「睡眠障害」が加わり、「睡眠障害内科」や「睡眠障害精神科」といった既存の科名と組み合わせた表示が可能となりました。新たな診療科が追加されるのは実に18年ぶりです。

「睡眠障害」単独の診療科として新設されたのではありませんが、患者が受診先を選びやすくなることが期待されています。

これは、「睡眠障害は医療で解決すべき疾患である」という、国からの強いメッセージでもあります。

乳がんのリスクが約1.6倍に

日本では、約4割の人が6時間未満の睡眠しかとれていません（厚生労働省調査）。日本人の睡眠時間は、世界的に見ても極めて短いのです。

そして、「睡眠障害」の悪影響は大変に深刻です。

東北大学のグループは、宮城県の40〜79歳の女性約2万4000人を７年間追跡し、睡眠時間と乳がんの発症リスクの関係を調べました。

すると、平均睡眠時間が6時間以下の人では、7時間睡眠の人に対して、乳がんのリスクが約1.6倍になることがわかったのです。

乳がんのリスクが高まるのは40代以降ですが、脳への影響を考えると、30代のうちから睡眠について意識しておくことが大切です 。

さらに、睡眠不足の状態に置いたマウスでは、アルツハイマー病の原因といわれるアミロイドβが脳に蓄積しやすくなることが分かっています。

アミロイドβは、認知症が発症する20〜30年前から蓄積するといわれています。

30代〜50代のうちから「睡眠障害」には注意が必要です。

睡眠時間が短いと食欲増進 太りやすい体に…

睡眠障害は「肥満を招きやすい」こともわかっています。

それは、「レプチン」と「グレリン」というホルモンのバランスが崩れてしまうからです。

・レプチン： 脂肪細胞が分泌する、食欲を抑制するホルモン

・グレリン： 胃で作られる、食欲を増進するホルモン

睡眠時間が短いと、食欲を抑えるレプチンが減り、食欲を高めるグレリンが増えてしまいます。

睡眠時間が5時間の人は8時間の人に比べて、レプチンが16％少なく、グレリンが15％も増えるのです。

そのため、睡眠時間が短いと、食欲が増進して太りやすい体になってしまいます。

“こってりラーメン”欲するのは「眠らせてくれ」のサインかも

そのうえ、グレリンが多いと高カロリー食を好むようになります。睡眠不足の時に、ケーキやこってりしたラーメンが欲しくなるのはこのためです。

もし睡眠不足を感じていて、最近こってりしたものが無性に食べたくなるようであれば、それは意志の弱さではなく、脳とホルモンからの「眠らせてくれ」というサインかもしれません。

また、こんな興味深い研究もあります。

米ペンシルバニア大学などの研究チームが行った実験では、「6時間睡眠を2週間続けた脳は、注意力や反応速度などが2晩徹夜したのとほぼ同じ状態」になることが明らかになりました。

この状態で車の運転をしたら、大きな事故を起こしても不思議ありません。

睡眠障害は「我慢するもの」から「治療するもの」へ

「睡眠障害」は、大きく分けると６つの症状（タイプ）が代表的です。

1.不眠症（最も多い）

・寝つくのに時間がかかる（入眠困難）

・夜中に何度も目が覚める（中途覚醒）

・朝早く目が覚めてしまう（早朝覚醒）

・十分寝ても休んだ気がしない（熟眠障害）

2.睡眠時無呼吸症候群（睡眠関連呼吸障害）

・大きないびき、睡眠中の呼吸の停止

3.過眠症・ナルコレプシー（中枢性過眠症）

・日中の耐え難い眠気や突然の居眠り（会議中、運転中など）

4.概日リズム睡眠・覚醒障害

・体内時計のズレによるもの。就寝・起床時刻が社会生活に合わない（極端に遅く寝る・起きる）

5.むずむず脚症候群

・寝る前に足（または手）がムズムズ・チクチクして動かしたくなる。

6.睡眠時随伴症（パラソムニア）

・夢中遊行（寝ぼけ歩行）

・夜驚症：大声で叫ぶ、恐怖で起きる等々

上記の症状が1ヶ月以上続いている場合は、「たかが睡眠」と我慢や放置せず、「睡眠障害」を掲げる医療機関を気軽に受診してみてください。

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