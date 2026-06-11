波瑠、麻生久美子出演の日本テレビドラマ「月夜行路-答えは名作の中に-」最終回が１０日に放送された。

ラスト、大物作家「重原壮助」として小説出版していた野宮ルナ（波瑠）が正体を公表し、本名で新作「月夜行路」を出版。発売イベントが行われる書店に沢辻涼子（麻生久美子）が訪れた際に…。

自動扉の横にポスターが並び「月夜行路 野宮ルナ」の横に「余白の設計 建築思想家水城蓮」のポスターが、妙に意味ありげに映し出された。

水城蓮として白黒写真に写っている人物にネットが反応。

「えっオダギリジョー！？」「うぁオダギリジョーさんいた」「店頭のポスターがオダギリジョーじゃなかった？！」「幻覚ではない？」「小説の作家の写真、やっぱりオダギリジョーなんだ笑」と驚きが広がった。エンドロールの出演者には名前表記されなかった。

オダギリジョーとの共演作「時効警察」で麻生久美子が三日月しずか役を演じており「時効警察ｗ」「三日月からのオダギリジョーさんはエグいって」「三日月の伏線そこ！？」との反応も相次いだ。

物語は野宮ルナの出版イベントで、置いてあった限定サイン本が全部なくなる事件が発生。現場には「透明な客人 重原壮助」の本が上下さかさまに置かれ、足元には将棋の「歩」と「ト金」が落ちており、「文学フェア」のポスターが貼ってあり、ルナが推理を始めたが、謎解きが行われずに終了。オダジョーの犯行を疑う見方も出ている。