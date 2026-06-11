〈《追悼》「借金は最大で2〜3億じゃないの？」ガッツ石松の“波乱万丈すぎる伝説”とは〉から続く

6月2日、「OK牧場！」など数々の名フレーズでお茶の間を楽しませたガッツ石松さんが、肺炎のため76歳で亡くなった。アジア人として初めてライト級の世界チャンピオンになった名ボクサーであり、個性派俳優としても数々の作品に出演した。

【画像】世界チャンピオンになった当時のガッツ石松さん（24歳）

以下、2023年2月に行われた、ガッツ石松さんの人生に迫るインタビュー記事の後編を再公開する。（初出＝「文春オンライン」2023年3月7日配信／前編から読む）

「見る人が見れば本物ってのはわかる」

――ガッツさんは、現役の世界チャンピオンの時に俳優デビューをしています。世界チャンピオンで俳優をしている人はガッツさん以外にもいたんですか。

ガッツ 世界チャンピオンで俳優していたのは当時、私だけだったね。1975年には高倉健さん、菅原文太さんと一緒に映画「神戸国際ギャング」に出てね。他のテレビ局も「ガッツ石松を呼んでいいんだ」となって、「うわさのチャンネル」であったり、どんどん呼ばれていったよ。

――ボクサー引退後は芸能界での活躍が加速しますが、バラエティー番組ではバカにするような扱いも多かったように思います。そこに対する怒りはなかったんですか。

ガッツ こっちはバカじゃないの。だからバカにするやつはそうさせとけばいいんですよ。



ガッツ石松さん

――ガッツ語録と言われる面白いコメントもわざとやっていた面もあるんでしょうか。

ガッツ そう。そういうのがわかっているから高倉健さん、倉本聰さん、橋田壽賀子さんであったり、テレビのいろんなプロデューサーも声をかけてくれたんじゃないの。

だって、世界チャンピオンになった人間よ。それも5度も防衛している。「うわさのチャンネル」で、「僕さあ、ボクサーなの」なんて言っていても、見る人が見れば本物ってのはわかるわけ。

「うるせえこの野郎、お前らとは一緒じゃねえよ」

――当時のインタビューなどを見ると、アイドルに非常に怒ってらっしゃいましたが、何か嫌な目にあったんですか。

ガッツ あいつらは昨日、今日でなっている人間だから番組でバカなことをやってると、本当に私をバカだと思っちゃうわけ。だから「うるせえこの野郎、お前らとは一緒じゃねえよ」と思ってんだけど、向こうは一緒だと思ってんだよ。こっちはライト級のアジアで初めての世界チャンピオンだよ。

――当時ビートたけしさんが「オールナイトニッポン」でガッツさんをネタにしていて、そのことで本人に怒ったそうですね。

ガッツ 最初の頃はビートたけしさんがラジオで私のキャラをやってね。でもわかる人にはわかると、それに対して何も言わなかったんだよね。たまに会うと「余計なこと言うな」とは言ったんだけど、それ以上は接しなかったよね。認めてはいないけど、否定もしてなかった。

――そうだったんですね。ガッツさんが芸能界で一番怒った場面っていつですか。

ガッツ 別段まともに相手にしてないから怒らないよ。芸能界という社会に俺が入り込んでんだから、ルールは芸能界のもの。それに付き合って「ちょっと違うな」と思ったら、知らないふりしてそっちに寄らなきゃいいんだから。 そういうのは、やっぱり人と違ったんじゃないかな。

芸能界の人たちに媚びも売ったことないしね。ただ番組に知っている人が出ていたら必ず仕事前に控室に行って、「ガッツです、よろしくお願いします」とあいさつする。それがガッツ石松の生き様。逆に自分が少しでも売れると、そういうことをしないやつが多いんだよ。

その生き様を見て「ガッツ石松はバンカラだけど、ちゃんとあいさつができるやつだ」と次も仕事で使ってくれる。もし反対の立場だったら、相手にそうされた方が気分がいいじゃない。

朝ドラ「おしん」への出演が俳優としての転機に

――ガッツさんは俳優としての一面もあります。転機となったのはどの作品ですか。

ガッツ やっぱり橋田壽賀子さんが脚本を書いた「おしん」（1983）の的屋の親分・健さんだね。高倉健さんの健からとって健さん。

橋田さんの旦那さんはTBSのプロデューサーの岩崎（嘉一）さんでね、私のファンだったの。橋田さんもバラエティー番組で私を見てたんだけれど、当初は私のことは好きじゃなかった。でもね、旦那さんが「『僕さあ、ボクサーなの』とか言ってるけど、あれは本当のガッツ石松じゃない。実際は世界チャンピオンですごい人なんだ」と一生懸命、売り込んでくれた。

橋田さんも「あんたがそこまで言うんじゃ、間違いないだろう」って、ちょっとだけ出すかと脚本を書いてくれたの。

――それが1981年に放送されたNHKの大河ドラマ「おんな太閤記」ですね。

ガッツ 「おなごじゃ、おなごじゃ」って、それが初めてのセリフ（笑）。撮影って演技もそうだけど、人間性もみんな見るじゃない。そういう素のガッツ石松を橋田さんも認めてくれたんじゃない。

「おしん」で演じた健さんは、ガッツ石松を地でいく感じ。天下のNHKが朝の連続テレビ小説で使ってくれたこともあって、その後も俳優の仕事がどんどん増えたね。

「スピちゃん」に会いたいと言われハリウッドに

――日本国内だけでなく、スティーブン・スピルバーグ監督の「太陽の帝国」、リドリー・スコット監督の「ブラック・レイン」とハリウッド大作にも出演します。

ガッツ スピちゃんね。私はロベルト・デュランとも戦っているので、日本のテレビでバカなことをやっているけど、実はしっかりした人間だって伝わるのよ。デュランも「スズキはそんなバカなやつじゃねえ」と話してくれるからいろんな人の耳に入る。

それでスピちゃんが興味を持って、私に会いたいとなった。「会ったらなんかくれるんか」って聞いたら「それは出ないんだけど、オーディションだ」って。オーディションはやったことないけど、アメリカはみんなそうなんだと聞いたから行ってね。ボクシングの話ばっかしてたよ。

ハリウッドはギャラもよかったね。日本の2倍、3倍は違う。それにホテルから運転手付きのハイヤーで移動だから。他の役者とはテリトリーが違うんですよ。ガッツさんを向こうが選んだんだから。

ボクシング映画を作りたくてスタローンに会いにいった

――シルベスタ・スタローンにもお会いになったとか。

ガッツ 日本に来た時にホテルで会ったね。彼は「ロッキー」を作ったでしょ。私もボクシング映画を作りたくて、どんな感じなのかって聞きに行った。スタローンはスタローンで、デュランと戦った人間だと知っているから、関係者に連絡してもオッケーになる。ウェルカムなの。

――そのボクシング映画が、ガッツさんが監督・主演を務めた1990年の映画「カンバック」ですね。

ガッツ あの映画にはロバート・フラーにも出てもらったんだよ。テレビでやっていた西部劇「ララミー牧場」に出ていて、俺たちの世代のヒーローだから。そういう風に一つひとつ夢を現実にしていったね。

撮影中にOKとカットを告げる時、「ララミー牧場」と混ざって出ちゃったのが「OK牧場！」。「OK牧場の決斗」から来たのじゃないの。ここまで定着するとは思わなかったけど、何の場面でも「OK牧場！」とやってたから自然と公用語になっちゃったね。

また映画をやりたいなとも思うんだよ

――ガッツさんはボクサー時代は試合後に反省していたとお話しされていましたが、俳優の仕事でも同じだったのですか。

ガッツ 自分の中にガッツ石松像があるから、作品を見て、自分なりに反省していたね。自分が置かれてる立場っつうのをよく把握して、次の仕事にチャレンジしていくことが必要だし、反省は大事だよね。日光さる軍団でもできるんだから。

誰でも失敗はするんだから。負けるんだから。そこを反省してね。王貞治さんと話した時にも同じだって言ってたね。失敗は自分でわかってるんだから、それを練習で克服する。一流はみんなそうよ。それがプロなんじゃないの。

――今後やりたいことなどはありますか。

ガッツ また映画をやりたいなとも思うんだよ、「終の住処」という。年を取ったら、 どういうところで命を落とすか、どういうところで日々を費やすか。そういうものを作りたいなと思うんだ。

だけど映画を作るとなるとまた借金をしなくちゃいけない。借金をするにもパワーがいるけど、そういうパワーがなくなってきたね。

――テレビへの出演はどうですか。

ガッツ 内容次第だけれど、今やっているバラエティーに俺がマッチしないんじゃないかな。そこに合わせてやることも必要なんだけど、 そこまで合わせてやる必要もないんじゃねえかっていう。

ガッツさんの出番はどういうところであるかは自分じゃわかんない。誘う方も世代が違うから、ガッツ石松の魅力がわかんない。ボクシング時代も知らない。

ただ今の世代の人の番組だから。それは時代だし、それでOK牧場なんじゃないかな。

写真＝山元茂樹／文藝春秋

（徳重 龍徳）