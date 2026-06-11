DA PUMPのISSA（47）が11日、フジテレビ系「ぽかぽか」(月〜金曜午前11時47分）に生出演。ファンを公言した国民的スターを明かした。

番組ではDA PUMPの年表を振り返り、2018年に「U.S.A.」が話題となり、16年ぶりに紅白出場を決めるなど、再ブレークを果たしたことにふれた。

ISSAは売れたと思った瞬間について「芸能人がファンを公言」と明かした。「言うのが恥ずかしかったか知らないですけど、『僕見てたんです』とか『好きなんです』みたいな。もっと早く言って！ みたいな。全然会ったことあるじゃん、なんで言わないの？ みたいながだんだん増えてきましたよね」と語った。

ISSAは「この前コンサートをやられた…（櫻井）翔くんとかね」と櫻井翔から公言されたことを明かした。

神田愛花は「ちょっとダサかったのが言いやすくなったのかもしれないですよね。孤高の存在だったから」と独特の分析をすると、ISSAは「ダサくはないよ。」とつっこみ、「せめて“ダサかっこいい”で。“ダサかった”じゃダメだから」と訂正してスタジオを笑わせた。