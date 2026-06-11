2026年6月12日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月12日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
今日は家で過ごすと◎。写真の整理をすれば幸運到来！
日用品を購入するチャンス日。セール店をチェックしてみて。
なるべく大勢の人と会うと幸運に。知人に連絡するのも吉。
考え過ぎで身動きできなくなりそう。知識に頼らないこと。
何かを決めるのに最適な日。途中で諦めない心構えも大切に。
新しいものにツキあり。新発売のお菓子を食べると楽しさアップ！
礼儀作法をきちんと守ろう。周囲からの評判も上がるはず。
何かと周囲から頼られる日。自分の時間は持てないかも……。
言いたいことははっきり主張しよう。我慢するとストレスに。
対人関係が良好。誰とでもそつなく付き合うよう努力して。
ショッピングは失敗が多いかも。少し考えてから決断すること。
何をやってもうまくいく日。得意分野ならすごい成果に！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
今日は家で過ごすと◎。写真の整理をすれば幸運到来！
11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
日用品を購入するチャンス日。セール店をチェックしてみて。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
なるべく大勢の人と会うと幸運に。知人に連絡するのも吉。
9位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
考え過ぎで身動きできなくなりそう。知識に頼らないこと。
8位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
何かを決めるのに最適な日。途中で諦めない心構えも大切に。
7位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
新しいものにツキあり。新発売のお菓子を食べると楽しさアップ！
6位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
礼儀作法をきちんと守ろう。周囲からの評判も上がるはず。
5位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
何かと周囲から頼られる日。自分の時間は持てないかも……。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
言いたいことははっきり主張しよう。我慢するとストレスに。
3位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
対人関係が良好。誰とでもそつなく付き合うよう努力して。
2位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
ショッピングは失敗が多いかも。少し考えてから決断すること。
1位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
何をやってもうまくいく日。得意分野ならすごい成果に！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)