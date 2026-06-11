アシックスは、安定性と快適性を追求したテニスシューズ「GEL−CHALLENGER 15（ゲルチャレンジャー15）」から、日本のテニスブランド「Setinn（セットイン）」とのコラボレーションカラーを6月25日からアシックスオンラインストア、アシックスフラッグシップ原宿などで順次発売する。

今回の商品は、アシックスのパフォーマンステクノロジーと「Setinn」のテニスカルチャーを融合させ、コートと街をシームレスにつなぐ新しい価値を創出したデザインが特徴となっている。

機能面では、中足部の外側に、樹脂パーツを大きく配した「WINGWALL（ウイングウォール）」構造が特徴だという。左右へ動いた際に樹脂パーツが足をしっかり支え、パワーロスを抑制し、逆方向への力強く素早い切り返しをサポートする。

アッパー（甲被）は、ソフトな履き心地を提供する人工皮革を主要素材に採用している。前部にパンチング加工を施すことで通気性を高め、ベロ部やかかとまわりに厚めのスポンジ材を使用し、足を包み込むような快適なフィット感をもたせている。

靴底は、接地面積が広いフラットな形状に設計している。これによって、さまざまな動きに対して足裏全体で接地する感覚が得られ、素早い動き出しとステップ動作をサポートする。



「GEL−CHALLENGER 15」（左から：ブラック×ホワイト、ホワイト×ピーコート）

Setinnでは、「テニスシューズをコート上だけでなく、日常のコーディネートにも合わせるディレクターの新井自身が、時代の移り変わりとともに見られなくなってしまったそのスタイルやこだわりをファッションとして再定義した。テニスのプレーを象徴する『フォアサイド』と『バックサイド』の概念を、そのまま一足のシューズで表現している。見る角度によって異なる表情を見せる、遊び心に溢れた『クレイジーパターン』を大胆に演出した」とコメントしている。

ブランドネーム、素材、カラーリングなど細部にまで拘りを追求することでシンプルでありながら今の空気感を纏った『ニュークラシック』な一足に仕上がった。

「Setinn」は2023年、テニスをコンセプトにした新ブランドとして生まれた。テニスで求められる実用性と機能性を備え、日々のさまざまな場面でシーンレスに使えるプロダクトを展開している。

［小売価格］1万6500円（税込）

［発売日］6月25日（木）

アシックス＝https://www.asics.com/jp/ja-jp