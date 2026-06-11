「小田急ホテルセンチュリーサザンタワー」内、「サザンタワーダイニング」（20階）では、旬のフルーツ2種類を組み合わせた「W（ダブル）フルーツかき氷」シリーズを展開している。盛夏の第二弾として、甘くて瑞々しい“桃”と爽やかで上品な味わいの“シャインマスカット”を組み合わせた「桃×シャインマスカット Wフルーツかき氷」を、7月1日から8月31日までの期間限定で提供する。

このかき氷は、フルーツ本来の味わいを存分に楽しんでもらいたいという想いから今年から提供を開始した、夏季限定「Wフルーツかき氷」シリーズ。

5月から登場した第一弾「メロン×さくらんぼ」では“爽やかな初夏”の味わいを楽しんでもらったが、第二弾の今回は、“真夏の果実の濃厚さと華やかさ”をテーマに「桃とシャインマスカット」を主役に迎えた。

中央には、なめらかな口どけのクリーミーなパンナコッタとじっくり煮詰めた桃のコンポートを忍ばせ、その上から頭がキーンとしにくい口どけの良さが特長の信州産深層純氷で作ったかき氷、“白桃と赤桃のピューレ”を合わせたシロップが、桃の香りと深みのある甘さを引き立てる。

さらに、その周りにフレッシュな桃を贅沢に飾り、シャインマスカットを添えて、みずみずしさと華やかな彩りをプラスした。仕上げの桃のダンテル（網目・レース模様が特徴の薄くてサクサクした焼き菓子）が、食感のアクセントと夏らしい立体感を演出する。

食べ進める中で、好みで別添えした桃のフォルムが印象的なマカロンや練乳を加えながら、味わいの変化とともに、この季節だけの贅沢なひとときを楽しめる一皿になっている。

［「桃×シャインマスカット Ｗフルーツかき氷」概要］

提供店舗：サザンタワーダイニング（20階）

提供期間：7月1日（水）〜8月31日（月）

提供時間：

＜月〜金曜日＞11:30〜16:00（ラストオーダー 15:00）

17:30〜22:00（ラストオーダー 21:00）

＜土・日・祝日＞14:00〜16:30（ラストオーダー 16:00）

17:30〜22:00（ラストオーダー 21:00）

料金：3500円（税、サービス料込）

小田急ホテルセンチュリーサザンタワー＝https://www.southerntower.co.jp