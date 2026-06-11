AOKIは、猛暑が予想される夏のビジネスシーンでも快適に着用できる「スーパーエアクール」シリーズから、涼しさだけでなく上質感も兼ね備えた、特殊素材「TRIXION（トリクシオン）」採用のセットアップの販売を開始した。

同シリーズからは、200ccを超える高い通気性を実現した「パジャマスーツ」も新たに展開している。同商品は、全国のAOKI店舗およびAOKI公式オンラインショップで購入可能となっている。

今夏、新たに登場した「スーパーエアクールトリクシオン セットアップ」は、天然素材の風合いをポリエステルで表現した特殊素材「TRIXION（トリクシオン）」を採用し、通気性はもちろん、ウールのような上質感と、快適なストレッチ性や防シワ性などの高機能を兼ね備えている。

また、2020年11月に販売を開始したパジャマスーツは、多くの消費者の支持を得て累計販売着数90万着を突破した。そのパジャマスーツから夏の新作として、通気量200ccを超える高い通気性を実現したアイテムが登場した。

同アイテムはジャージー素材を採用し、さらにウエストをシャーリング仕様にしたことで締め付け感が軽減され、長時間のデスクワークもリラックスして着用できる。また、シワになりにくいため出張や移動先への持ち運びの際も重宝する。混色表現が魅力のMIX調カラーのプレミアムラインも合わせて展開している。

いずれの商品もマシンウォッシャブル可で、汗をかきやすい夏場でも清潔に着用でき、手入れの負担が軽減する。

近年の猛暑によって、「涼しさ」と「快適性」へのニーズはますます高まっている。AOKIでは、2023年夏から、日本の高温多湿な夏を快適に過ごせるよう通気性に優れた「エアクールシリーズ」を展開している。

今夏からAOKIでは、年々厳しさを増す夏のビジネスシーンに対応した、「スーパーエアクールシリーズ」の展開を開始。両シリーズ共にスーツやセットアップをはじめ、ワイシャツ・カジュアルシャツ・カットソー・スラックスなど、幅広いアイテムを取り揃えている。



「スーパーエアクールトリクシオンセットアップ」

「スーパーエアクールトリクシオンセットアップ」は、ウールのようなふっくらとしたふくらみと、シワになりにくい反発性をポリエステルで再現した帝人フロンティア社の特殊素材「TRIXION（トリクシオン）」を採用した。同商品は、通気量100cc（通気量100ccとは、1cm2の面積を1秒で100ccの空気が通過すること）を超える高通気性を備えており、衣服にこもりやすい湿気を逃し、猛暑のビジネスシーンでも快適に着用可能です。マシンウォッシャブル仕様のため、汗をかきやすい夏場でも清潔に着用でき、お手入れの負担を軽減します。ウールのような見た目の品格に加え、高通気性と快適性を兼ね備えた高機能アイテムです。



「スーパーエアクールパジャマスーツシリーズ」

「スーパーエアクールパジャマスーツシリーズ」は、スーパーエアクールシリーズの中でも最大級の通気量200ccを超える超高通気素材を採用しており、真夏のジャケットスタイルでも快適に着用できる。スタンダードモデルはジャガードニット生地ならではの高級感と立体感が特長。プレミアムモデルは内ポケットを4つ付加し、パンツにはクリース（折り目）加工を施すなど、ビジネスシーンに最適な仕様になっている。スタンダード・プレミアムともにマシンウォッシャブル可のため、手入れの手間を軽減できる。

［小売価格］

スーパーエアクールトリクシオンセットアップ

テーラードジャケット：2万1890円

スラックス：8789円

スーパーエアクールパジャマスーツ

ジャケット：1万989円

パンツ：7689円

スーパーエアクールパジャマスーツ プレミアム

ジャケット：1万5290円

パンツ：8789円

（すべて税込）

AOKI＝https://www.aoki-corporate.co.jp