全日空商事は、ANAとサンフランシスコ発のバッグブランド「Aer（エアー）」との初コラボレーション「Aer for ANA」から、スリングバッグ、バックパック、トートバッグの3種類を発売する。6月10日からANA公式ECサイト「ANA ショッピング A−style」（以下、A−style（エースタイル））で販売を開始した。

サンフランシスコ発の旅をスマートに楽しむ人のために作られたバッグブランド「Aer」と、「ANA」のコラボレーションバッグ3種類「スリングバッグ」「バックパック」「トートバッグ」が新登場する。

Aerの特徴である「Simplicity（シンプル）」「Utility（実用性）」「Durability（耐久性）」を兼ね備えたANA限定のオリジナルモデルには、オリジナルタグおよびカラビナを付属し、いずれにも両ブランドのダブルネームを印字している。さらに、本体のピスネームおよび内装の織りネームにもダブルネームを採用することで、細部に至るまでコラボレーションモデルとしての特別感を表現した。

また、内装の一部にはANAをイメージしたブルーをアクセントとして配色し、外観のミニマルなデザインを保ちながら、内装でコラボレーションならではの個性を感じられる仕様となっている。



「＜ANAオリジナル＞Aer for ANA Day Sling 4」

「＜ANAオリジナル＞Aer for ANA Day Sling 4」は、大容量サイズのスリングバッグ。最大の特徴は大きく開くフラットなメインコンパートメント。内部には8.3インチまでのタブレットを保護できるパッド入りポケットを備えており、パスポートや財布を安全に収納できる背面ポケットも完備した。紛失防止タグ（スマートトラッカー）用の隠しポケット、位置調整と取り外しが可能なキーチェーン、保管に便利な吊り下げループなどが備わっている。



「＜ANAオリジナル＞Aer for ANA City Pack Pro 2 20L」

「＜ANAオリジナル＞Aer for ANA City Pack Pro 2 20L」は、日常の必需品を整理しやすい多彩なポケットを備えたバックパック。最大16インチのノートPCを優しく保護するパッド入りPCポケットをはじめ、素早く荷物を取り出せるトップポケット、水筒用のサイドポケット、鍵やカードの収納に便利なファスナーポケットなど、用途に応じた収納が充実している。また、スマートトラッカー（紛失防止タグ）用の隠しポケットや、位置調整・取り外しが可能なキーチェーンといった細やかな機能も搭載されている。



「＜ANAオリジナル＞Aer for ANA Gym Tote 2」

「＜ANAオリジナル＞Aer for ANA Gym Tote 2」は、仕事もジムも1つに収まる高機能性トートバッグ。最大の特徴はたっぷり収納できるメインコンパートメントと、約30cmのランニングシューズを他の荷物と分けて収納できるシューズ用コンパートメント。その他、ウォーターボトルホルダーや最大16インチのノートPCに対応するソフトな裏地付きのパッド入りPCポケット、スマートトラッカー用の隠しポケット、ラゲージパススルー機能も搭載されている。

［小売価格］

＜ANAオリジナル＞Aer for ANA Day Sling 4：1万9800円

＜ANAオリジナル＞Aer for ANA City Pack Pro 2 20L：4万1800円

＜ANAオリジナル＞Aer for ANA Gym Tote 2：3万800円

（すべて税込）

［発売日］6月10日（水）

全日空商事＝https://www.anatc.com