

「Jagabee×東京ばな奈 東京じゃがばな奈 バナナバター味」

カルビーは、グレープストーンが展開する、「東京ばな奈」と「Jagabee」の初コラボレーション商品「Jagabee×東京ばな奈 東京じゃがばな奈 バナナバター味」を共同開発した。6月16日から、東京駅一番街「東京おかしランド」で先行発売する。

「Jagabee」は、じゃがいもの味にこだわり、素材そのまま、皮つきじゃがいもを使用し、独自のカリッサクッホクッとした食感が心地よいスナック菓子。2006年に発売した人気ブランドで、「うすしお味」や「バターしょうゆ味」、食塩不使用の「プレーン」などの定番品がある。

今回、「Jagabee」らしいじゃがいもの味わいを活かしつつ、新しく“甘味系”の方向性に可能性を見出し「東京ばな奈」の35周年を記念したスペシャルコラボレーションを実現した。東京みやげやギフトとしてはもちろん、自分へのご褒美など、幅広いシーンで楽しめる商品となっている。

商品特長は、「Jagabee」が誇るカリッサクッホクッとした食感はそのままに、「東京ばな奈」ならではのバナナとコク深い発酵バターを加えることで、ほんのり甘じょっぱい魅惑の味わいに仕上げている。じっくりと時間と手間をかけてフライされたじゃがいものおいしさを活かしながら、バナナとバターという新たな風味を融合させた。

パッケージは「東京ばな奈」のイメージカラーを基調とし、「じゃがいも×バナナの奇跡の出会い」を楽しく表現している。

［小売価格］1188円（税込）

［発売日］6月16日（火）

カルビー＝https://www.calbee.co.jp