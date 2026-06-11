昭和歌謡グループ「ＳＨＯＷ―ＷＡ＆ＭＡＴＳＵＲＩ」が１１日、東京・台場のＺｅｐｐ ＤｉｖｅｒＣｉｔｙ（ＴＯＫＹＯ）で行われた「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ２０２６ 演歌・歌謡曲ＬＩＶＥ」の最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞授賞式に登場。開演前に囲み取材に応じた。

ＳＨＯＷ―ＷＡ＆ＭＡＴＳＵＲＩは、楽曲「僕らの口笛」が最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞にノミネート。ＳＨＯＷ―ＷＡの寺田真二郎は「今回、初めてＳＨＯＷ―ＷＡ＆ＭＡＴＳＵＲＩとしてのノミネート。こんなにありがたいことはない」と感謝。

続けて、授賞式で贈られるトロフィーが「ＴＨＥ ＲＵＢＹ（ザ・ルビー）」であることにちなみ「僕たち、ファンネームが『ルビー』。最優秀賞をいただいたら、ファンの皆さんと一緒に喜べる」と期待を込めた。

一方、ＭＡＴＳＵＲＩの小野寺翼によると、ＭＡＴＳＵＲＩのファンネームはまだ決まっていないのだそう。「現在絶賛募集中。ＭＡＴＳＵＲＩらしく『おみこし』とか、そういった名前がつけられたらな」と呼びかけた。

改めて小野寺は「僕たちは、夢を諦めるなっていうオーディションで集まったメンバー。３０、４０代でも夢を追いかけることのキラキラした瞬間をお届けできたらな」と、ステージに向けて意気込んだ。