矢吹奈子、IZ*ONE韓国人メンバーが日本滞在時に「こぞって行ってた」場所告白 イェナ「8年くらい前から今もずっと行きます」
【モデルプレス＝2026/06/11】女優の矢吹奈子が、10日放送の自身がパーソナリティを務めるラジオ「矢吹奈子のレコメン！」（毎週水曜22時〜／文化放送）に生出演。IZ*ONE時代に韓国人メンバーが通っていた日本のチェーン店を明かした。
【写真】矢吹奈子、IZ*ONE韓国人メンバーと再会した密着ショット
この日は、IZ*ONE（アイズワン）時代のメンバーであるチェ・イェナ（Choi Ye Na／YENA）がゲストで登場。矢吹はIZ*ONEの活動で日本に来た時に「みんなこぞって磯丸水産行ってた」とIZ*ONE時代のメンバーの秘話を明かし、イェナも「8年くらい前から今もずっと行きます」と言及。矢吹が「みんな磯丸水産大好きだよね？」と振るとイェナは「（磯丸水産が好きすぎて）やばいです」と同意していた。
「何が好きなの？」と聞かれたイェナは「蟹味噌（甲羅焼）。ご飯と一緒に食べました」と磯丸水産で好きなメニューを告白。矢吹は「磯丸水産って目の前に網があってそこで焼いて、自分で食べる」と補足しつつも、磯丸水産には行ったことがないそうでイェナは「チンチャ（本当）？」と驚き「一緒に行きましょう」と提案。また矢吹は「みんな本当に磯丸水産好きだから。IZ*ONEの時も日本人だけ行ったことなくて『みんな磯丸水産行ってるじゃん』ってなった記憶があります」と振り返った。（modelpress編集部）
情報：文化放送
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◆イェナ「8年くらい前から今もずっと行きます」日本のチェーン店告白
この日は、IZ*ONE（アイズワン）時代のメンバーであるチェ・イェナ（Choi Ye Na／YENA）がゲストで登場。矢吹はIZ*ONEの活動で日本に来た時に「みんなこぞって磯丸水産行ってた」とIZ*ONE時代のメンバーの秘話を明かし、イェナも「8年くらい前から今もずっと行きます」と言及。矢吹が「みんな磯丸水産大好きだよね？」と振るとイェナは「（磯丸水産が好きすぎて）やばいです」と同意していた。
◆矢吹奈子「日本人だけ行ったことなくて…」
「何が好きなの？」と聞かれたイェナは「蟹味噌（甲羅焼）。ご飯と一緒に食べました」と磯丸水産で好きなメニューを告白。矢吹は「磯丸水産って目の前に網があってそこで焼いて、自分で食べる」と補足しつつも、磯丸水産には行ったことがないそうでイェナは「チンチャ（本当）？」と驚き「一緒に行きましょう」と提案。また矢吹は「みんな本当に磯丸水産好きだから。IZ*ONEの時も日本人だけ行ったことなくて『みんな磯丸水産行ってるじゃん』ってなった記憶があります」と振り返った。（modelpress編集部）
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