元フジ三田友梨佳アナ、第2子妊娠を発表 出産は秋頃予定「命の尊さや日々のありがたさを感じ」
【モデルプレス＝2026/06/11】元フジテレビアナウンサーで現在はフリーで活躍する三田友梨佳アナウンサー（39）が6月11日、自身のInstagramを更新。第2子の妊娠を発表した。
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三田アナは「この度、第二子となる新たな命を授かりました」と報告。「安定期に入り体調も落ち着いてまいりましたので、皆さまにご報告させていただきます」とし、出産は秋頃を予定しているという。現在の心境について「家族が増える喜びとともに、改めて命の尊さや日々のありがたさを感じながら過ごしています」と明かし、「体調を第一に考えながら、これからも感謝の気持ちを忘れず、一つ一つのお仕事に誠実に向き合ってまいります。温かく見守っていただけましたら幸いです」と呼びかけた。
三田アナは2011年にフジテレビに入社。2020年に一般男性と結婚。2023年1月、産休のため約4年にわたりメインキャスターを務めていた同局系情報番組「Mr.サンデー」（毎週日曜よる8時54分〜）を卒業し、同年3月に退社。同月には第1子の出産を発表。2024年1月に芸能事務所「フォニックス」に所属したことを報告している。（modelpress編集部）
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◆三田友梨佳アナ、第2子妊娠を発表
三田アナは「この度、第二子となる新たな命を授かりました」と報告。「安定期に入り体調も落ち着いてまいりましたので、皆さまにご報告させていただきます」とし、出産は秋頃を予定しているという。現在の心境について「家族が増える喜びとともに、改めて命の尊さや日々のありがたさを感じながら過ごしています」と明かし、「体調を第一に考えながら、これからも感謝の気持ちを忘れず、一つ一つのお仕事に誠実に向き合ってまいります。温かく見守っていただけましたら幸いです」と呼びかけた。
◆三田友梨佳アナ、2020年に結婚
三田アナは2011年にフジテレビに入社。2020年に一般男性と結婚。2023年1月、産休のため約4年にわたりメインキャスターを務めていた同局系情報番組「Mr.サンデー」（毎週日曜よる8時54分〜）を卒業し、同年3月に退社。同月には第1子の出産を発表。2024年1月に芸能事務所「フォニックス」に所属したことを報告している。（modelpress編集部）
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