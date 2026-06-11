スポーツ報知の評論家としてのガッツ石松さんの世界戦評論は、何度も話題になった。ライト級という世界の強い選手が集まる階級で世界一になり、かのデュランとも戦ったことを誇りに思っていた名王者。私も取材サポートとして取材を何度か手伝った。ガッツさんは試合を見ながらペンを走らせ、納得がいくまで評論を書き直した。

あるボクサーが生き生きと動くさまを「水を得た金魚」と表現したことがあった。「ＯＫ牧場」でも有名なように、ガッツさんはユニークな言葉遣いをたまにする。独特の表現だから大丈夫かと思い、ＦＡＸで会社に送信すると当時のデスクから「これでは言葉を知らないと笑われる。世界王者を笑いものにしてはならない」と大変怒られた。ガッツさんに「水を得た魚では…」と恐る恐る聞いたが「いいのよ。これで」と言いつつ、書き直してくれた。

「どんな魚より、金魚の方がイメージ、湧きやすいでしょ？ それに金魚の方が元気っていう感じじゃない？」と自分は笑われてもいいから、あえて分かりやすい言葉を使ったと説明してくれた。時代を先取りし、読者ファーストを体現した人だったと改めて思う。（谷口 隆俊）