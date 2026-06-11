お笑い芸人はなわ（49）が11日、インスタグラムを更新。2日、肺炎のため亡くなったガッツ石松（本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんを偲んだ。

ガッツ石松さんの「訃報を受けて、今はまだ信じられない気持ちでいっぱいです」と書き出し「僕にとってガッツさんは、芸能界のお父さんのような存在でした。エンタの神様で歌わせていただいた『伝説の男ビバガッツ』は、2004年にCD化され、大ヒットを記録し、その後の僕の芸能活動を支えてくれる大切な代表曲になりました。これも心良く承諾してくれたガッツさんのおかげだと思っています」と回顧し、ガッツさんとの写真をアップした。

続けて「今年1月に開催した僕の芸歴30周年単独ライブにも、体調が万全ではない中、サプライズで駆けつけてくださいました。ステージに現れた瞬間の歓声、そして相変わらずのおとぼけトークで会場を大爆笑に包んでくださいました」。

そして、「テレビで見るガッツさんは『天然』で面白い方でしたが、実際はとても情に厚く、優しく、事あるごとに電話をくださる温かい方でした。いつも僕や僕の家族のことまで気にかけてくださり、その優しさに何度も救われました。ボクシング界の英雄でありながら、誰からも愛される唯一無二な国民的スーパースターだったと思います」とガッツ石松さんに敬意を表した。

さらに「これからも感謝の気持ちを込めて『伝説の男ビバガッツ』を歌い続けたいと思います。きっと天国でいつものように『OK牧場！』と言ってくれてると思います。ガッツさん、本当にありがとうございました。心よりご冥福をお祈りいたします。はなわ」とガッツ石松さんへ感謝を伝えた。