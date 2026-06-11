「全日本大学野球選手権・準々決勝、関大６−１金沢学院大」（１１日、神宮球場）

関大が３５年ぶりの準決勝進出を決めた。今秋ドラフト候補の先発・米沢友翔投手（４年・金沢）は粘りの投球で勝利を導いた。

初回は２者連続三振の後、四球を与えると、４番・真木佳唯斗外野手（４年・利府）に先制の適時二塁打を献上した。それでも二回、三回は立ち直りそれぞれ三者凡退に。しかし、四回にピンチが訪れた。先頭に二塁打を許すなどし２死三塁に。それでも最後は三飛に打ち取り、追加点を許さなかった。

すると直後の攻撃で味方が同点に追いついた。五回は再び先頭に二塁打を浴びたが、次打者が犠打を試みたゴロを米沢が素早く三塁へ送球。二塁走者を二、三塁間で挟んでアウトとし、打者も二塁上でタッチアウトとした。２死となり四球を許したが、次打者は三ゴロで無失点に。六回も２死一、二塁のピンチを背負いながらも得点は許さなかった。

９４球を投げ、７回５安打１失点７奪三振で降板。粘れた要因には、「サードの森内が声をかけてくれたり、笠井と『落ち着こう』というサインを交わしていたので、リラックスで自分のピッチングができた」と語った。 石川出身の米沢にとっては地元の大学との対戦で、金沢学院大の角尾貴宏監督（５５）は高校の先輩でもある。「そういう縁があるので、勝ちたいなと思っていた」とも思いを明かした。

２番手では、来年のドラフト候補、１９０センチの長身左腕・百合沢飛投手（３年・開星）が登板。２回１安打無失点で試合を締めた。小田洋一監督（６０）は「今日は米沢と百合沢で行くつもりでした」と話し、米沢については「しっかりと試合を作ってくれました。前回の方が球のキレ、制球はよかったが気持ちでしっかり投げてくれた」と称賛した。

この日もネット裏にはＮＰＢスカウト陣が集結。阪神は畑山統括スカウトら幹部クラスを含めた４人体制で視察した。ロッテの三家スカウトは「ストレートのキレ、質は一番の魅力。中２日で投げて多少疲労が残っている中で先発として投げてゲームメークして役割果たしているところは素晴らしい。全国の舞台も経験して、ここから秋にかけてどれだけパワーアップしていくか楽しみな選手の一人」と評価した。