◇MLB パイレーツ9-8ドジャース(日本時間11日、PNCパーク)

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が試合後のインタビューに応じ、3失点を喫した7回の大谷翔平選手の投球やその後の継投について言及しました。

この試合、投打二刀流で先発登板し、7回途中まで投げた大谷選手。立ち上がりから制球に苦しみ、6安打4四死球を許すなど5回以外はランナーを出す展開となりましたが、102球の力投で4失点(自責3)と先発の役目を果たしました。

その大谷選手の降板のタイミングとその後の継投について記者から質問が飛ぶと、ロバーツ監督は大谷選手の状態について「まだ続投できるだけの力は残っていると思って7回のマウンドにあげた。四球はあったが弱い当たりの内野安打もあったしその後は三振も取っていた。ラウの打席ではカウントを悪くして二塁打になったが、あの回を最小限の失点で切り抜けられたのは幸運だったと思う」と語ります。そして継投については言葉少なに「追加点は与えたが、あの回を終えた時点ではまだこちらが主導権を握っていると感じていた」と振り返るにとどまりました。