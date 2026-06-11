女優の山村紅葉（65）が6月11日、自身の小説家デビューを記念する記者会見を開いた。6月17日に「祇園の秘密 血のすり替え」（双葉社）を発売する。65歳にしてデビューを思い立ったきっかけは、5年ほど前まで連載していたエッセーが終わった後に抱いた、「小説なら書ける面白い話がたくさんある」という思いと、昨年、映画「国宝」を見たことだという。

山村紅葉の小説家デビューで出版不況を吹き飛ばせ！「ドル箱作家」の血統を打ち出す自信と業界の期待度

会見で山村は「書いている最中は母との思い出が色々よみがえってきて楽しかった。母が降りてきてくれたように感じた」と、1996年9月に65歳で亡くなった母・山村美紗氏に思いを馳せたほか、「会見に1、2社しか来なかったらどうしようかと思っていたが、たくさんいらしてうれしい。本当に小説が出るんだな、店頭に並ぶんだなと実感がわいた。自費出版詐欺じゃなくて良かった！」と、今回の出版がドッキリではないと笑わせた。

山村美紗氏と自身の作風の違いについては、「母は作中で人を殺しすぎ（笑）。私は登場人物には最終的には幸せになってほしいと思っています」と、「山村紅葉流」を強調していた。