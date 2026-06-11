福岡県議会の蔵内勇夫議長による記者会見は、11日午後4時から議会棟で行われました。



会見の冒頭、蔵内議長は取材制限のルール案について謝罪しました。



■蔵内勇夫議長

「県民に対して知る権利を侵害する恐れがあるとの不信感を与え、誠に申し訳ありませんでした。」



また、高額な費用とその契約方法が問題視されている海外視察に関して、これまでの対応が適切だったのか問われると。





■蔵内議長「あの形式での報告でいいという考えがあったと思いますが、議長として不十分だと思う。報告書できちっと県民に知らせていなかったことを大きく反省しています。今後、議会としては広報のあり方を含めて、海外視察の成果について報告し、新たに県民の皆さんのご意見をうかがいたい。」蔵内議長はこのように語り、議会側の非を認めました。一方で、海外視察の成果がどう政策に反映されているのか、不透明という指摘があることに対しては。■蔵内議長「私が議長になった間は、しっかりとした海外視察をやりたい。」その上で、海外視察の意義やこれまでの成果を話し、海外視察は継続する方針を示しました。今後は、業者の選定は原則、競争入札とする県が定めた新たなガイドラインを全面的に受け入れていくことを改めて表明しました。また、「白紙撤回」を表明した取材制限のルール案については。■蔵内議長「私どもが考えたのは、取材の場所。これをきちっと決めた方がいいのではないかと。」このように釈明した上で。■蔵内議長「報道規制ととられるような表現があった。これは絶対にだめだと感じました。県民の皆さんに大変な誤解を与えてしまったということは申し訳ない」また、“慣例”として続けられていた県幹部の「部課長会」による、政治資金パーティー券の一括購入については。■蔵内議長「部課長会はいろんな意見を聞いた。これは部課長会に案内すべきではないと考え、表明した。」Q不適切だったか「いま思えば、そうだと思います。」その上で、蔵内議長は。■蔵内議長「（職員による）忖度（そんたく）があったかなかったか分かりませんが、そういう批判があることは望ましいことではありませんので、県議会側から案内を取りやめることにしました。今後は、総務部長通達もあり、県職員がそれを守ることで忖度はなくなると思います。」このように述べ、改めて県職員に対し、今後、政治資金パーティーの案内はしないと強調しました。

蔵内議長が会見で話したことを整理します。



海外視察の必要性について蔵内議長は「必要な海外調査は行わなければならない」と話しました。



ただ、問題となった契約方法については「契約に議員は関与しておらず、内容は分からない」とし、視察の報告に関しては現時点の状況を、議長としては「不十分と思っている」と話しました。



また、高額な視察費用が必要だったかと問われると「すぐに効果が出なくても、県にメリットがあれば私は必要だと思っている」と答えました。

そして、取材制限のルール案についてです。



まず、県民に不信感を与えたと謝罪をしました。



その上で、県議会での取材ルールは「各会派での対応」とし、蔵内議長が所属する自民党福岡県議団においては「特段のルールは設けず、可能な限り対応する」と話しました。



県幹部による政治資金パーティー券の一括購入について「不適切だったと思うか」と記者に問われると「いま思えばそう思う」と話しました。



今後、県幹部に対してパーティーの案内をしないことで「忖度はなくなると思う」と話しています。