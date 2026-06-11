森保ジャパンはW杯期間中、アメリカ南東部ナッシュビルをベースキャンプ地として戦っていく。現地9日（日本時間10日）はオフ。選手たちはホテル内で各自が静養や調整に努めた。

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森保ジャパンの特徴は「元代表レジェンドが得意分野を専門に教える完全分業制」が徹底されていること。攻撃をMF名波浩、セットプレーなどFW前田遼一、守備をDF斉藤俊秀、GK下田崇、攻守全般を欧州でのプレー経験の豊富なMF長谷部誠と全て元代表のレジェンドたちが担当するのだ。

そこへ、「新米コーチ」が加わった。2010年南アフリカW杯に参戦後、代表活動からの引退を表明して、代表チームとは縁がなかったMF中村俊輔氏のコーチ就任が、4月16日に突然発表されたのである。

「5月15日のW杯メンバー発表を控えた大事な時期に電撃入閣。代表選考ミーティングにも呼ばれて具体的な意見を求められたり、とても就任直後の新米コーチ扱いではなかった。指揮官の中村コーチへの信頼の厚さを物語っているワケだが、役割は直接FKとPKに特化したコーチングで、蹴る際の体の使い方、蹴る前の間の取り方、蹴り足の部位の使い分け、軸足の角度、相手GKとの駆け引き、気持ちの持ちよう……など多岐にわたっている。W杯前の合宿で中村FKコーチ塾に呼ばれた選手は、MFの鎌田と田中、DF菅原、FWの伊東と久保の5人。この中から中村と同じ技巧派レフティーの久保、右足のキックの精度がダントツでCKも担当している伊東の2人が、W杯の直接FKを任されるようです」（サッカー関係者）

日本サッカーにとってW杯の大舞台で直接FKを決めることは、重要なミッションだ。

第2次政権では一発も決まっていない

今回でW杯8大会連続出場だが、本大会で直接FKを叩き込んだのは、10年南ア大会・デンマーク戦のFW本田圭佑、MF遠藤保仁の2人だけ。そもそも歴代の代表でも直接FKによるゴールは少なく、森保体制になってから22年カタールW杯までの第1次政権で決まったのは3点のみ。第2次政権では一発も決まっていない。過去最高位の8強どころか、目標は優勝と公言している森保ジャパンにとって、直接FKによるゴールはノドから手が出るほど欲しい飛び道具だ。

「利き足の左足でボールを蹴る姿勢が中村コーチと似ている久保は、たとえば足の甲の真ん中、右側、左側を器用に使い分けるところ、左足の膝の曲げ方や曲げる角度に変化を付けて弾道を変える蹴り方、軸足の足首の傾け方といった細かい部分もソックリ。1番手キッカーは久保で決まりでしょう」（前出の関係者）

中村コーチは現役時代にフランス人のトルシエ元日本代表監督に「止まったボールを蹴らせたら（フランス代表司令塔）ジダンよりもうまい」と言われたことがある。

中村コーチの入閣で、森保ジャパンは得点力アップとなるか──。