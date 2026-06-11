ドウェイン・ジョンソンの歌唱シーンも初お披露目！ 実写『モアナと伝説の海』最新予告解禁
実写版『モアナと伝説の海』より、ドウェイン・ジョンソン演じる“モアナを支える頼れる存在・マウイ”の劇中歌「俺のおかげさ」が初お披露目となるUS版予告が解禁された
【動画】マウイ（ドウェイン・ジョンソン）の劇中歌「俺のおかげさ」も！ “最高の夏”の到来を告げるUS版予告
本作は、南の島と大海原を舞台に描いたディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』を実写映画化。神秘的な伝説が息づく南海の楽園モトゥヌイ島に暮らす、海と特別な絆で結ばれた少女モアナが、世界を救うため大海原へと冒険の旅に出る。
監督に名作ブロードウェイミュージカルを映像化し世界で大きな話題となった映画『ハミルトン』のトーマス・ケイル。主演のモアナ役には、奇跡の歌声を持つ19歳の新人キャサリン・ランガイア。そして、アニメーション版『モアナと伝説の海』で半神半人マウイ役の声優を務めたドウェイン・ジョンソンが、同役を再び演じる。
“超”実写版ならではの圧巻スケールでスクリーンによみがえる本作の“象徴的なシーン”をてんこ盛りでお届けする今回の最新予告。ドウェイン演じるマウイの歌唱シーンも初お披露目されている。
愛する家族や島を救うため、ひとり、果てしなく広がる大海原へと飛び出していくモアナ。彼女が旅の途中で出会うのが、マウイだ。アニメーション版でも大きな話題となった劇中歌「俺のおかげさ」をエネルギッシュに歌って踊るその様は、憎まれ口は叩くけど、モアナを支える頼れるキャラクター、“マウイ”らしさ全開だ。そんなマウイを上手におだてながら、海の冒険へと巧みに連れ出していくモアナ。2人が織り成すコミカルな掛け合いシーンも大きな見どころの一つとなっている。
しかし、彼女たちの行く手には、想像を超えた試練も待ち受けている…。海底に広がる魔物の国では、暗闇の中でギラギラと妖しく輝く巨大なカニ・タマトアが立ちはだかり、船の上でも、見た目はキュートながら冷酷で残忍な海賊・カカモラたちが容赦なく襲い掛かる。ワクワクとスリルが息つく間もなく押し寄せるお祭り感が満載で期待が高まる。
実写版『モアナと伝説の海』は、7月31日より公開。
【動画】マウイ（ドウェイン・ジョンソン）の劇中歌「俺のおかげさ」も！ “最高の夏”の到来を告げるUS版予告
本作は、南の島と大海原を舞台に描いたディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』を実写映画化。神秘的な伝説が息づく南海の楽園モトゥヌイ島に暮らす、海と特別な絆で結ばれた少女モアナが、世界を救うため大海原へと冒険の旅に出る。
“超”実写版ならではの圧巻スケールでスクリーンによみがえる本作の“象徴的なシーン”をてんこ盛りでお届けする今回の最新予告。ドウェイン演じるマウイの歌唱シーンも初お披露目されている。
愛する家族や島を救うため、ひとり、果てしなく広がる大海原へと飛び出していくモアナ。彼女が旅の途中で出会うのが、マウイだ。アニメーション版でも大きな話題となった劇中歌「俺のおかげさ」をエネルギッシュに歌って踊るその様は、憎まれ口は叩くけど、モアナを支える頼れるキャラクター、“マウイ”らしさ全開だ。そんなマウイを上手におだてながら、海の冒険へと巧みに連れ出していくモアナ。2人が織り成すコミカルな掛け合いシーンも大きな見どころの一つとなっている。
しかし、彼女たちの行く手には、想像を超えた試練も待ち受けている…。海底に広がる魔物の国では、暗闇の中でギラギラと妖しく輝く巨大なカニ・タマトアが立ちはだかり、船の上でも、見た目はキュートながら冷酷で残忍な海賊・カカモラたちが容赦なく襲い掛かる。ワクワクとスリルが息つく間もなく押し寄せるお祭り感が満載で期待が高まる。
実写版『モアナと伝説の海』は、7月31日より公開。