東根市の品評会で最優秀賞に選ばれたサクランボが11日朝、東京の豊洲市場で競りにかけられました。1箱1キロ入りが150万円と、去年と並び、過去最高額で競り落とされました。



150万円で落札されたサクランボ、品種は「佐藤錦」です。箱には164粒の佐藤錦が入っており、一粒あたりで計算すると9146円です。

この佐藤錦は10日、東根市で開かれたGI「東根さくらんぼ」の品評会で、東根市の元木美沙さんが出品し、パック詰め部門の最優秀賞「一席」に輝きました。元木さんはおととし2024年も同じ品評会で最優秀賞を獲得していて、2年ぶりの受賞となりました。

そして、11日朝。品評会で入賞したサクランボは東京・豊洲市場で競りにかけられました。このうち、元木さんのサクランボは1キロ150万円で落札され、去年と並び、過去最高額を記録しました。

この結果を受け、元木さんの夫で、一緒にサクランボを育てる孝喜さんから喜びの声があがりました。



元木孝喜さん「一年間頑張ってきた成果がちゃんと出て、すごくうれしく受け止めている。こんな値段付けていただいて、お金ではないが、サクランボの業界が盛り上がれば、大変うれしい」



元木さんの出品作を含めて競りにかけられたサクランボは、11日から都内の大丸百貨店などで販売されています