山形県産サクランボはいま、主力品種「佐藤錦」の収穫が最盛期です。寒河江市の園地では過去2年の不作を乗り越え、ことしは例年より多い収穫量を見込んでいます。



寒河江市にある「Farmおとらふ」の4ヘクタールの園地では、朝5時から30人体制で佐藤錦の収穫作業が行われていました。



Farmおとらふ伊藤貴裕さん「ルビー色。これがLサイズくらい。ことしは本当に色上がりがいい。ことしは大豊作で、近年中々ならなかったサクランボが実ってくれてうれしい」





この園地では去年とおととし、高温障害の発生などで収穫量が少し落ちました。特に大きな影響を受けたのが佐藤錦でした。Farmおとらふ伊藤貴裕さん「去年は中々厳しい年だった。なってる量が少ないのに色が付かない。それを考えるとことしはほんとに素晴らしい、はなまるのような年」ことしは受粉や開花の時期に暖かい日が多く、雨も適度に降ったことから、去年より3割ほど、例年より1割ほど多い収穫量を見込んでいます。県内外から去年よりも多く注文が入っていて、収穫も箱詰めも急ピッチで進めています。Farmおとらふ伊藤貴裕さん「昨年までは注文をお断りすることも多々あった。その中でことしは、みなさんの注文に応えられそう。山形県の初夏のサクランボを一粒ずつ味わってほしい」この園地では、6月25日ごろまで佐藤錦の収穫が続くということです。