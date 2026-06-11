新ビジュアル

9月11日に日本公開されるクリストファー・ノーラン監督の最新超大作「オデュッセイア」の新ビジュアルと場面写真が公開。あわせて、ムビチケ前売券の発売も決定した。配給はビターズ・エンド ユニバーサル映画。

古代ギリシャの詩人ホメロスによる叙事詩「オデュッセイア」をもとにしたアクション超大作。最新のIMAX技術を用い世界各地で撮影され、長編映画史上初めて全編IMAXで撮影された作品となる。

新ビジュアルには、巨人兵と対峙するオデュッセウスの姿が。肉体のほとんどを重厚な鎧で覆い、自身の倍以上の背丈を誇る巨大な兵士たちに果敢に立ち向かうオデュッセウス。全編IMAX撮影によるアクションシーンの迫力と、物語の壮大なスケールを感じさせるビジュアルとなっている。

場面写真 photo by Melinda Sue Gordon (C) Universal Studios. All Rights Reserved.

場面写真は、マット・デイモン演じるトロイア戦争の英雄オデュッセウスの姿を捉えている。背後にはギリシャ軍の船と兵士たちが並び、トロイア戦争で勝利を収めたオデュッセウス一行が、神々の介入、怪物、荒れ狂う海といった試練に満ちた故郷への帰還の旅へ向かう直前を切り取った一枚となっている。

ムビチケ

ムビチケ前売券の販売も決定。カードタイプのムビチケカード券に加え、オンラインで購入できるムビチケオンライン券も販売される。ムビチケカード券は全国の上映劇場、一部劇場を除くMOVIE WALKER STORE、メイジャー通販にて、ムビチケオンライン券はMOVIE WALKER STOREにて販売。各種ムビチケ前売券は、6月12日10時より1,600円で販売される。販売期間は9月10日23時59分まで。

本作の監督・脚本を務めるのは、「オッペンハイマー」「TENET テネット」、そして「ダークナイト」三部作などで知られるクリストファー・ノーラン。製作は、アカデミー賞受賞のエマ・トーマスとノーランの制作会社シンコピーが手掛け、エグゼクティブプロデューサーにはトーマス・ヘイスリップが名を連ねる。

主演は、オデュッセウス役のマット・デイモン。共演には、トム・ホランド、アン・ハサウェイ、ロバート・パティンソン、ルピタ・ニョンゴ、ゼンデイヤ、シャーリーズ・セロンら、ハリウッドを代表する豪華キャストが集結している。

「オデュッセイア」は、西洋文学の金字塔にして、世界最初の物語のひとつとして知られる英雄譚。トロイア戦争の終結後、イタケの王オデュッセウスは、家族の待つ故郷への帰還を目指す。しかしその前には、神々の介入、怪物、荒れ狂う海など、容赦ない試練が立ちはだかる。