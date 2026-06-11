タレントのホラン千秋が１１日、都内で「ＳＵＵＭＯ ＡＷＡＲＤ ２０２６」にゲストプレゼンターとして出席した。

５歳からモデルとして活動。家選びのポイントを聞かれると「大学卒業したくらいに週刊誌に追われるんじゃないかと思って、入口、出口があればあるほどいいと思っていた」と照れ笑い。実際は「大して追われなかった」と明かし、現在は自室の快適さはもちろん共用部分や近隣住民も意識しているという。

昨年３月に８年間、キャスターを続けたＴＢＳ系報道・情報番組「Ｎスタ」を卒業。現在もレギュラー番組を持つほか、多忙な日々を送るが「家で過ごすのが好き。ただ寝に帰る空間じゃなくて、ちゃんとリチャージできる場所。お出かけすることもあるけど、今住んでいるこの空間をどうカスタマイズできるか。家が整えれば整えるほどＱＯＬ（生活の質）が上がる」と声を弾ませた。

この日は住宅デベロッパーの社員を前にトーク。「各階ゴミ捨て場があったらいいな」、「マンションの車寄せにホテルみたいにタクシーが何台も待っていてくれたら」と、理想のマンション像を語っていた。