ラグビー・リーグワン１部の神戸は１１日、神戸市役所を表敬訪問し、久元喜造市長らに創設５季目でのリーグ初優勝、前身のトップリーグを含めると７季ぶりの日本一を報告した。

この日は中森慶太郎ラグビーセンター担当役員、デイブ・レニーヘッドコーチ（ＨＣ）、共同主将のロック、ブロディ・レタリックとＳＯ李承信らが優勝トロフィーとともに庁舎入りした。職員らに拍手で出迎えられた神戸市出身の李は「月曜に（東京から新幹線で）帰ってきて新神戸駅で降りた瞬間、今までにない幸せな気持ちになった。結果で地元に恩返しができた」と改めて喜びを語り、「（優勝は）来シーズンに、いいものをもたらすと思う」と連覇を見据えた。

レニーＨＣは今季で退任し、ニュージランド代表ＨＣに就任する。日本で過ごした３年間で最も印象に残った出来事を問われ「日曜（７日の）プレーオフ決勝を超えるものはない。いろんな人の努力の集大成。ファンや選手、その家族たちの笑顔を見られたのは特別な瞬間だったし、これからも忘れない」と答えた。