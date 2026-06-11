◆女子プロゴルフツアー 宮里藍サントリーレディス 第１日（１１日、兵庫・六甲国際ＧＣ＝６６１９ヤード、パー７２）

１４歳の韓国のアマチュアで、日本ツアー初出場の金瑞娥（キム・ソア）が９バーディー、ボギーなしの９アンダー６３をマークし、単独首位発進を決めた。「今日はパッティングがすごく良かった。９アンダーは自分でも予想していなかったスコアなのでよくできたと思う」と笑顔で振り返った。

１４歳１５０日での優勝なら、２０２４年ワールドレディス・サロンパスカップでの李暁松（イ・ヒョソン、韓国）の１５歳１７６日を大幅に塗り替えるツアー最年少優勝になる。

前週の全米女子オープンで１４位と健闘した桑木志帆（大和ハウス工業）が２度の３連続を含む８バーディー、ボギーなしで８アンダー６４をマークし、１打差２位につけた。

６６で回った永井花奈（ＳｅｒｖｉｃｅＮｏｗ）、佐藤心結（ニトリ）ら８人が３打差の３位。

２０２１年大会覇者の青木瀬令奈（リシャール・ミル）、菅楓華（ニトリ）、藤田さいき（ＪＢＳ）らが６７で１１位。

小祝さくら（ニトリ）、神谷そら（郵船ロジスティクス）は６８で１７位。昨年覇者の高橋彩華（サーフビバレッジ）、前週優勝の吉田鈴（りん、大東建託）は６９で３１位スタート。