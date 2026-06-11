日本ハムの細野晴希投手が１１日、先発する１２日の中日戦（エスコン）へ向け同所で最終調整。今季２勝目への意気込みを語った。

今季は初登板だった３月３１日の本拠地開幕戦（対ロッテ）でノーヒットノーランを達成。最高のスタートを切ったが、それ以降は勝ち星に恵まれず「（白星が欲しい気持ちは）もちろんあります。それもあって、どんどんいいパフォーマンスをしなきゃ、みたいになってたのもあるかもしれないですね」と、いいときの感覚を求めすぎていたことを修正点に挙げた。

雨天中止の影響でファームでの登板を挟み、５月２３日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）以来の１軍戦。４日の２軍中日戦（鎌ケ谷）では、５回６安打１失点とサノーの一発による１失点に抑え「前回鎌ケ谷で投げたのもあって、いろいろ整理できた」と手応えを語った。

普段は対戦のない中日戦。「（打線の印象は）全体を通してバランスが取れている。サノー選手は上がってきてます？ ファームでホームラン打たれてるんで、今度は抑えられるように投げたいなと思います」と話していた。