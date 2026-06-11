38歳・佐々木希、10年ぶりカレンダー撮影のオフショットを一挙公開「たまらん」「な…なんて可愛いんだ！」
モデル・俳優の佐々木希（38）が10日、自身のインスタグラムを更新。デビュー20周年を記念し10年ぶりに発売したカレンダー『気まずいほど 佐々木希と目が合いすぎる日めくり』（ワニブックス刊／発売中）の撮影オフショットを一挙公開した。
【写真たくさん】「たまらん」素肌をのぞかせ布団から顔をのぞかせる佐々木希など、撮影オフショット
投稿では「カレンダーオフショット」と、素肌をのぞかせベッドの布団から顔を出した表紙撮影の様子や爽やかなパンツスタイル、ミニ丈のプレッピー風コーデを着こなす姿など複数の写真を投稿。
「『気まずいほど佐々木希と目が合いすぎる日めくり』というタイトルということで、普段のグラフィック撮影のお仕事ではなかなかない、目線ありのショットだけだったので新鮮で」と撮影を振り返った。
さらに「沢山の素敵な衣装とヘアメイクをしていただいて、信頼、安心出来るスタッフの方々のお陰で、リラックスして撮影する事が出来ました」と、充実した撮影舞台裏の様子を明かした。
コメント欄には「たまらん」「な…なんて可愛いんだ！」「可愛すぎる」「やっぱり美しい」「恋しちゃいそう」などと、さまざまな声が寄せられている。
【写真たくさん】「たまらん」素肌をのぞかせ布団から顔をのぞかせる佐々木希など、撮影オフショット
投稿では「カレンダーオフショット」と、素肌をのぞかせベッドの布団から顔を出した表紙撮影の様子や爽やかなパンツスタイル、ミニ丈のプレッピー風コーデを着こなす姿など複数の写真を投稿。
さらに「沢山の素敵な衣装とヘアメイクをしていただいて、信頼、安心出来るスタッフの方々のお陰で、リラックスして撮影する事が出来ました」と、充実した撮影舞台裏の様子を明かした。
コメント欄には「たまらん」「な…なんて可愛いんだ！」「可愛すぎる」「やっぱり美しい」「恋しちゃいそう」などと、さまざまな声が寄せられている。