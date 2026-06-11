【カルディ最新セール】有明ガーデンやアリオ上尾でも！6月12日以降スタートのコーヒー特価＆10％オフ実施店舗は？

カルディコーヒーファームの公式サイトでは、全国各地のセール情報が随時更新されています。

今回は2026年6月11日時点で発表されている、6月12日以降に開催の「お客様感謝セール」と「オープンセール」の情報をまとめました。

岩手、東京、福岡...

「お客様感謝セール」と「アルオープンセール」は同様の割引が適用されます。オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く商品が店頭表示価格から10％オフに。

オリジナルコーヒー豆の購入は1人10個までの個数制限があります。

対象店舗は以下の通りです。

【6月12日から16日】オープンセール

・イオンモール盛岡店（岩手県）

【6月12日から16日】お客様感謝セール

・ゆめタウン大牟田店（福岡県）

・くずはモール店（大阪府

【6月17日から21日】お客様感謝セール

・有明ガーデン店（東京都）

・苫小牧店（北海道）

【6月18日から22日】お客様感謝セール

・アリオ上尾店（埼玉県）

・つかしん店（兵庫県）

・ゆめタウン出雲店（島根県）

今週も、各地でセール実施店舗は追加されます。住まいの近隣店舗でオトクに買い物ができるチャンスかも......？

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）