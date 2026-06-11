【カルディ最新セール】有明ガーデンやアリオ上尾でも！6月12日以降スタートのコーヒー特価＆10％オフ実施店舗は？
カルディコーヒーファームの公式サイトでは、全国各地のセール情報が随時更新されています。
今回は2026年6月11日時点で発表されている、6月12日以降に開催の「お客様感謝セール」と「オープンセール」の情報をまとめました。
岩手、東京、福岡...
「お客様感謝セール」と「アルオープンセール」は同様の割引が適用されます。オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く商品が店頭表示価格から10％オフに。
オリジナルコーヒー豆の購入は1人10個までの個数制限があります。
対象店舗は以下の通りです。
【6月12日から16日】オープンセール
・イオンモール盛岡店（岩手県）
【6月12日から16日】お客様感謝セール
・ゆめタウン大牟田店（福岡県）
・くずはモール店（大阪府
【6月17日から21日】お客様感謝セール
・有明ガーデン店（東京都）
・苫小牧店（北海道）
【6月18日から22日】お客様感謝セール
・アリオ上尾店（埼玉県）
・つかしん店（兵庫県）
・ゆめタウン出雲店（島根県）
今週も、各地でセール実施店舗は追加されます。住まいの近隣店舗でオトクに買い物ができるチャンスかも......？
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部）