卓越した専門技術や知識を持つ「技能指導官」に新たに9人の警察官が選ばれました。



秋田県警の職員でわずか0.9％しかいない技能指導官。



現場のスペシャリストとして後進の育成にあたります。



11日は、新たに技能指導官になった9人の警察官に県警察本部の小林稔本部長から指定書が手渡されました。



15年以上の実務経験があり、卓越した専門技術や知識を持つ警察職員だけが選ばれる技能指導官。





通信指令や交通事故の捜査などそれぞれの現場でスペシャリストとして若手の育成にあたります。熊谷優樹さん（似顔絵作成が専門）「これから若手の方々に私の経験や知識などを教えられるということは率直にうれしく思っています。 ただ私の知識、技能についてもこれから研鑽していかなければ いけないなということで、重く責任を感じております」佐藤忍さん（交通捜査が専門）「これまで私が現場で経験してきた知識・技能・着眼点を若手警察官と共有することで県警察全体の操作能力を高め、県民の皆様の安全と安心というところに繋げていければと考えております」事件や事故に対応する力を強化するため、1995年から導入されている秋田県警の技能指導官。2,300人余りの警察職員の中で選ばれているのは全体のわずか0.9％。今回加わった9人を含め22人となりました。※6月11日午後6時15分のABS news every.でお伝えします