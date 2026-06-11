大館市の児童が、地元特産の「とんぶり」に加工される、ホウキギの苗植えを体験しました。



秋には収穫や販売も体験することになっています。



ホウキギの苗植えを体験したのは、大館市比内町の東館小学校の全校児童35人です。



地元の特産の「とんぶり」について理解を深めることが目的で、2013年に始まりました。



「とんぶり」に加工されるのがホウキギの実です。



30センチほどの長さの苗を、約10アールの畑に手作業で植えました。





植える苗は約3,000本。子どもたちは地元のとんぶり農家の手ほどきも受けながら、約1時間かけて植えました。5年生「大きくなあれ。おいしくなあれ。の気持ちを込めて植えました」1年生「自分の身長ぐらいもーっと大きくなればいいと思う」6年生「親戚にいろんな県にいる人がいるので、その人たちなどにとんぶりのことを教えてあげたり、とんぶりっていうやつでこんな料理をしたらおいしいよっていうのを広めたいです」大館とんぶり生産組合 本間均組合長「『灯は消せないな』ということなのでこれから先ね、ぼくもやれなくなる時 が来るんだけど、それまでにね、なんとか1人でも2人でも耕作者が増えてくれればまあ本望です」秋には約1メートル50センチまで成長するホウキギ。子どもたちは収穫作業のほか、「とんぶり」の販売も体験することになっています。※6月11日午後6時15分のABS news every.でお伝えします