今年も迫力あふれる稽古が始まり、土俵は熱気に包まれました。



北秋田市出身、大相撲の押尾川親方が自身の部屋の合宿を大潟村でスタートさせ、3人の県出身力士も稽古に励みました。



廣田裕司アナウンサー

「鬢付け油のかおりも届くほどの近さで迫力ある稽古を見られるということもありまして、初日から多くの人が訪れています」



3年連続となる大相撲・押尾川部屋の大潟村での合宿。





見学の高齢女性と職員「たけかぜ。たけかぜ？。いま親方だよ。見たことあった？な」押尾川親方「まっすぐ～～しかけろ」現役時代は豪風として活躍した、北秋田市出身の押尾川親方。5年前の東京オリンピックでは大潟村で聖火リレーのランナーを務めるなど、村とは深いつながりがあります。3年目の合宿には12人の弟子を連れて訪れました。押尾川部屋には去年、3人の秋田県出身力士が加わりました。鹿角市出身、5月場所は序二段二十枚目の風鳳花、19歳。仙北市出身、先場所は序二段七十一枚目の風桜輝は部屋で最年少の16歳。そして、秋田市出身で序の口二枚目、風の華、19歳の3人です。先輩力士の胸を借りて、地元秋田での稽古に励みました。押尾川親方「息あがったろ？息上がってるだろ？それで向かっていかないとだめなんだよ。そういうのが場所に出るから」風の華「今回の合宿でたくさん稽古して、まだ自分、体がちょっと小さいので体どんどん大きくしていって、まだ勝ち越したことがないので、秋田合宿の経験生かして次の場所で勝ち越せるように頑張りたいです」稽古が続く中、会場にはなが～～～～い列が。みなさんのお目当てはちゃんこ鍋。初めての試みとして、部屋オリジナルのレシピで作られたちゃんこ鍋が販売されました。普段、力士たちが食べている味を堪能しました。ちゃんこを食べて「幸せです。これ以上太ったら、お相撲さんみたいになっちゃって大変ですね。おいしいです」押尾川親方「初日の稽古やってみて、このように稽古見学のお客さんも 足を運んでくれてますし、プレッシャーを感じつつ力士にはしっかり次の場所に向けてのいい稽古をさせたいなと思っています」大潟村合宿は次の日曜日まで行われ、赤ちゃんの土俵入りやちびっこ相撲教室なども予定されています。風の華「もっと大きくならないと力負けしちゃうんで頑張ります」※6月11日午後6時15分のABS news every.でお伝えします