2026年6月。SHINeeは日本デビュー15周年の節目に、 これまでの歴史を“反転（INVERT）”させるような、新しい扉を開く姿を見せた。その空間は、懐かしさでも、祝祭だけでもない“これから始まる物語の第一章”としての未来を期待させ、希望に満ち溢れていた。

（関連：【写真】SHINee、日本デビュー15周年！ 埼玉・ベルーナドームで見せた大迫力のステージ）

6月5日、7日の2日間、埼玉・ベルーナドームで開催された『- The Trilogy I - 2026 SHINee WORLD VIII : [THE INVERT]』は、日本オリジナル公演ではなく韓国での『SHINee WORLD』シリーズの日本公演。SHINeeにとっては約2年ぶりの日本公演で、4人が揃ったドーム公演は実に8年ぶりとなる。本稿では、7日公演の模様をお届けする。

■驚きと興奮の構成ーーライブは「Spoiler」で幕開け

今回のライブは『The Trilogy I』というタイトルを冠しているように、三部作の1作目となる。この三部作は、デビュー20周年を迎える2028年に向けたもので、公演の最後に「The Trilogy II 2027」という予告と共に、イタリアの詩人ダンテ·アリギエーリの叙事詩『神曲』の「煉獄篇」冒頭の有名な一節「E canterò di quel secondo regno＝その第二の国（煉獄）について私は歌うだろう」という言葉が刻まれたことからも、ダンテの『神曲』がコンセプトになっているようだ。

『神曲』は、地獄篇（Inferno）～煉獄篇（Purgatorio）～天国篇（Paradiso）の三部構成で、主人公·ダンテが迷いの森から旅を始め、導き手とともに“光”へ向かうという物語。今回の『[THE INVERT]』は、旅の始まり「地獄篇」ということなのだろう。オープニング映像では、SHINeeたちが『神曲』同様、地獄の最下層・氷地獄に墜落して氷が割れたところでコンサートが始まった。

まず、オープニングを飾った「Spoiler」に驚かされた。名曲「Sherlock」のイントロから始まる「Spoiler」は、2014年の『SHINee World III』でもオープニングに用いられた曲だが、それはその前年にリリースされた連作となる3rdアルバムの全体像を匂わせる、まさに“SPOILER”として作られたコンセプチュアルな曲だから。そのため、アルバム後の『SHINee World III』以外ではライブのセットリストに入っていなかった曲なのだ。

12年ぶりに封印を解かれた「Spoiler」のように、今回の『[THE INVERT]』には「Like A Fire」、「Green Rain」といった久々にパフォーマンスされた曲や、「All Day All Night」、「Electric」、「Wish Upon a Star」などこれまで単独コンサートで歌われることのなかった曲や、韓国のみで開催された『SHINee WORLD VII [E.S.S.A.Y]』でしかパフォーマンスしていない「Don't Let Me Go」、「SAVIOR」など隠れた名曲が多く披露された。『神曲』地獄篇は、「過去の影と向き合い、そこから抜け出すための章」として描かれている。SHINeeが自分たちの歴史を掘り起こし“過去”と向き合う行為は、地獄篇でダンテが“過去の影”と対峙する構造とも重なる。

さらに、韓国のコンサートシリーズながら「Breaking News」、「Downtown Baby」、「DIAMOND SKY」といった日本オリジナル曲が日本語でセットリストに入っているのも、これまでになかったこと。まさに“THE INVERT＝ひっくり返す、元に戻す”というタイトル通り、“予想をひっくり返す構成”となっていた。

驚きの「Spoiler」から生バンドの演奏が熱を高めていくと、新曲「Anti Believer」では、KEYが片眼を覆う眼帯を外して会場を沸かせたが、この「Anti Believer」の振り付けを2017年の日本ドームツアーにSHINeeキッズとしてENHYPENのNI-KIと共に帯同していたシュリが担当したという話も、感慨深い。「Electric」で30代になった大人のSHINeeを披露すると、床が透明になったムービングステージがアリーナ客席の上を通過して、センターステージ、バックステージへ移動してファンを喜ばせる。そのステージの上で「View」のダンスブレイク、「JULIETTE」でTAEMINのフェイクを見せると、「Like A Fire」ではライブでお決まりだった手をぐるぐる回す仕草をKEYがMINHOに催促。さらには「こんな風に見えるんだ～」と下からステージを映し出すカメラの映像を見ながら床に4人で張り付く無邪気な姿を見せたりと、前半は激しいSHINee、セクシーなSHINee、楽しいSHINeeとさまざまなSHINeeを満喫させてくれた。

本編の最後の核となったのは、新アルバム『Atmos』の「Still Raining」MVから始まるバラードセクション。初の東京ドーム公演を思い出させる大きなつばの帽子と白黒の衣装の4人の歌声が、優しくドームを包み込む。「Wish Upon A Star」は静かな曲だが、このライブのハイライトだ。「DIAMOND SKY」では、客席のファンがダイヤを模り片手を挙げる。「Green Rain」では過去のライブ映像が映し出され、溢れる思い出が脳裏に浮かび涙を流すファンも多かったが、そんな気持ちを新曲「Thousand Miles Away」が“過ぎた日よりも美しい世界へ”と未来へ誘い、希望と癒しを与えてくれた。

アンコールは、『Atmos』のリード曲「Atmos」からスタート。除隊後の『SHINee WORLD VI』（2023年）から、ライブのアンコールで新リード曲のお披露目を始めた。『SHINee WORLD VI』での「HARD」はHIPHOPという驚きの提示だったが、今作の「Atmos」はハウス。音ハメが細かい超絶技巧のダンス曲だ。ベテランになっても守る姿勢をまったく感じさせない、SHINeeの本気に会場も熱気に包まれた。

TAEMINの「日本では新しい曲も準備してきました！」という声に大きな歓声が上がると、韓国公演のセットリストにはなかった日本オリジナル曲「Lucky Star」と「3 2 1」が追加され、これまた日本のみの演出となる大型トロッコに乗り込んだメンバーたちが、アリーナ外周を移動しながらスタンドのファンと交流を深めた。

■4人が語る心からの感謝、シャヲルから15周年のサプライズも

メインステージに戻った彼らを迎えたのは、スタンド席に描き出された「15TH おめでとう」という文字。6月22日に日本デビュー15周年を迎えるSHINeeに、シャヲル（SHINeeファンの呼称）からのサプライズプレゼントだ。今や電子制御のペンライトで文字を描くこともできるが、SHINeeは2015年の初ドーム公演からずっと、座席に1枚1枚置かれた紙で文字を描くスタイルを貫いている。スタッフにも愛されている証拠だ。バンドが日本デビュー曲「Replay -君は僕のeverything-」を奏で始めると、ONEWのリードでメンバーたちが日本語バージョンで歌い始めた。ステージには歴代日本アルバムのジャケット写真が飾られた豪華なケーキも登場。メンバーたちが、「SHINee、シャヲルおめでとー！」と叫ぶと、リーダーのONEWが「皆さんのおかげで、ここまで来られました。ありがとうございました！」と感謝を伝え、「せーの」の掛け声で4人それぞれが願いを込めてろうそくを吹き消すマネをした。

最後の挨拶では、ONEWが「皆さんのおかげで時間が早すぎて……。でも皆さんの愛が自分の中に残りました。久しぶりに皆さんと一緒のステージ。自分の中に大切な記憶として残っています。何と言ったらいいのか、言葉にできないのが悔しいけれど……サランハムニダ（愛しています）。皆さんがいつも一緒にいてくれるから、自分たちが一緒にSHINeeをできます。いつもありがとうございます。皆さんが待っていてくれるから、長く活動できるようにもっと頑張りますので、見守ってくださいね」と柔らかな声で愛を伝える。

続いてTAEMINが「皆さんのおかげで、今日、本当に楽しかったです。僕たちSHINeeは皆さんと会えて嬉しかったです。4人が集まってコンサートをするのは8年ぶりですね。意味深いコンサートにしてくれて、ありがとうございます。SHINeeの活動や僕たちが歩いている道を皆さんが今まで見守ってくれたように、これからもよろしくお願いします。今日、本当に最高でした。また会いましょう。皆さん、大好きです！」と力強く宣言。

MINHOは「たくさん来てくれて、本当にありがとうございました。皆さんがSHINeeとSHINee Worldを守ってくれて嬉しいです。僕たちSHINeeがもっともっと頑張って、この場所をずっとずっと守ります。この景色、本当にキレイ。絶対に忘れません。最後にお願いがあります。僕がSHINeeと言ったら、皆さんはWorldと言ってください」と言って、満員のドームでコール＆レスポンスを楽しむと、「いつも皆さんが僕の希望です！ 本当です！」と世界イチのシャヲルぶりを発揮。

KEYはそんなメンバーたちを見て「知らないうちにみんないろいろ準備していて、裏切られた気分」と笑いながら、「何よりも雨の中来てくれて、こんなにキレイな景色を作ってくれて、ありがとうございます。韓国では5月がデビュー月、6月は日本デビュー月。日本デビューしてから日本オリジナル曲を出したり、日本だけで活動して日本全国を回って、メンバーとファンの皆さんとの忘れられない思い出を作りました。。今回の『[THE INVERT]』は[I]なので、[Ⅱ][Ⅲ]も絶対に来ます。約束します！ 皆さんが応援してくれる限りSHINeeはステージに立つので、これからもよろしくお願いします。10年以上、ドームという大きなステージに立たせていただいて、SHINeeのメンバーとして、皆さんに感謝しています。ありがとうございます」と想いを伝えてくれた。

アンコールの最後に持ってきたのは、「Everybody」。25曲以上パフォーマンスした最後の最後に激しさ特Aクラスの曲を持ってくるとは、なんたる体力オバケぶり。さらに最終日のWアンコールでは、日本で初パフォーマンスとなる「Poet｜Artist」を披露。空にマイクを向けて、最後まで5HINeeの絆を見せてくれた。

「Poet｜Artist」前のエンディング映像は、オープニング映像を逆再生し、落ち切ったところから上昇が始まるという“INVERT”の概念を視覚化したものになっていた。地獄の底から次の煉獄へと向かう“反転”なのか……。そして冒頭に触れた「The Trilogy II 2027 E canterò di quel secondo regno」の文字が示されたが、この『神曲』の背景を知って見ると、2028年に向けての展開がより楽しめるかもしれない。

グループとしてだけではなく、メンバー各人がソロアーティストとして確固たる活動を行っているSHINee。その個が集まってグループになったときのパワーは、単に×4ではなく計り知れないものになる。MINHOのボーカルは今の大人のSHINeeにぴったりだし、ONEWは歌だけでなくダンスが各段に上手くなっていた。ソロだと孤高の存在のTAEMINは、SHINeeになると安心して末っ子感を出す。そして、KEYはそのトーク力で好き勝手なことをしゃべりまくるメンバーたちを回収する。SHINeeというグループでしか見られない、そしてSHINeeのライブでしか見られない素晴らしい空間が出来上がる。それを見守るのが、シャヲルなのだ。このライブシリーズが『神曲』をモチーフにしているのなら、迷える主人公を光へ導くのが、パールアクアグリーンのペンライトで会場を埋めてくれるシャヲルなのでは……？ と、妄想しつつ、来年の『The Trilogy II』を楽しみに待ちたい。

（文＝坂本ゆかり）