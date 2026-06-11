GLIM SPANKYが2016年にリリースした「怒りをくれよ」が、本日6月11日から世界独占配信となる鈴鹿央士主演のNetflixシリーズ『喧嘩独学』のエンディング曲に決定した。

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本日メジャーデビュー12周年を迎えたGLIM SPANKY。同作品は、「LINEマンガ』発の同名ウェブトゥーンが原作となっており、暴力や貧困、あらゆる理不尽にその拳で逆襲を仕掛ける新たなヒーロー 志村光太を鈴鹿央士が演じる。

あわせて、アルバム『Éclore』初回限定盤のBlu-ray収録された、2025年6月27日に開催された『All the Greatest Dudes Tour 2025 “Another One”』味園ユニバース公演での「怒りをくれよ」のワンマンライブ映像も公開された。

＜松尾レミ コメント＞

10年前にリリースした曲が再び新しい作品のエンディング曲になって世に出るということは本当にスペシャルなことだと思います。自分でも不思議で、とっても嬉しい気持ちでいっぱい。何より、楽曲が喜んでいます。これを作ってから10年経ち、今現在、改めてとっても気に入っている曲です。ドラマと共に、より多くの人に届きますように。絶対面白い作品だから、一緒にネトフリで見ようっ！

＜亀本寛貴 コメント＞

何回演奏したか分からないくらい10年間ずっと演奏し続けてきた大切な楽曲なので、また新たなリスナーと出会える機会をを頂けてとても嬉しく思っています。主人公の反骨精神はこの楽曲や我々のロックミュージックに通ずるものがあるので、映像と楽曲が合わさってどんなエネルギーが生まれるのかとても楽しみです！

（文＝リアルサウンド編集部）