小倉唯、最新写真集が9月18日刊行へ　沖縄での先行カット公開＆10月には発売記念イベントも

声優・小倉唯の最新写真集が、9月18日に発売される。あわせて6月10日には先行イメージカットが発表され、予約受付が始まった。

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小倉は『ウマ娘 プリティーダービー』のマンハッタンカフェ、『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』の花里みのりなどを演じる声優。三十代最初の写真集となる本作の撮影地は、二十歳で発売した『ゆいはたち』と同じ沖縄が選ばれた。

本作では、当時撮影したロケ地にも訪れ、懐かしい記憶をたどりながら、キャリアを積んだ今だからこそできる表情も収められている。写真集の編集・制作は、小倉をデビュー当時から取材してきた声優グランプリが担当する。

各法人では特典付きで予約受付中で、インフォスクエア、アニメイト、ゲーマーズでは早期予約者を対象とした限定特典も用意される。また、10月12日には発売記念イベントの開催も予定されている。

■小倉唯コメント今回の撮影地は、『ゆいはたち』で訪れた思い出の地・沖縄！ 約10年ぶりに、再びこの場所で写真集を撮影できたことがとても感慨深かったです。当時訪れた場所を巡りながら、あの頃とはまた違う今の自分の姿を残していただきました。衣装やシチュエーションも幅広く挑戦していて、大人っぽい表情から素に近いカットまで、いろいろな私を楽しんでいただけると思います。ぜひ楽しみにしていてください♪

（文＝リアルサウンド ブック編集部）