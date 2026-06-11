さまぁ～ずの単独ライブ『さまぁ～ずライブ15』のBlu-ray＆DVDが、12月2日に発売されることが決定した。

参考：さまぁ～ず2年ぶりの単独ライブ『さまぁ～ずライブ15』PIA LIVE STREAMにて配信へ

2年ぶりの開催となるさまぁ～ずの単独ライブ『さまぁ～ずライブ15』は、6月11日に池袋・東京芸術劇場プレイハウスにて公演がスタートし、6月17日まで全7公演が行われる。

ライブ初日に合わせて、本公演を完全収録するBlu-ray＆DVDが12月2日に発売されることが発表された。ライブ本編を完全収録する“DVD通常版”と、「スペシャルおまけ」が付いた“Blu-ray特別版”の2形態の商品が全国のレコード店、WEBショップなどで予約できる。

ポニーキャニオンショッピングクラブ（以下、PCSC）では、さまぁ～ずライブのセット商品上初となる会場スタッフ着用と同デザインの『さまぁ～ずライブ15』スタッフTシャツと“Blu-ray特別版”とのセット商品も展開。PCSC特設サイトで予約受付が開始された。

本公演は動画配信サービス「PIA LIVE STREAM」で独占ライブ配信されることも決定。6月16日18時30分からの公演と、6月17日15時からの千穐楽公演を完全配信。6月18日からは期間限定でアーカイブ配信も実施される。

（文＝リアルサウンド編集部）