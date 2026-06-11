「日経225ミニ」手口情報（11日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限32万8291枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月11日の日経225ミニ期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の32万8291枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 328291( 328291)
ソシエテジェネラル証券 217785( 217785)
バークレイズ証券 106760( 106760)
SBI証券 99067( 40553)
楽天証券 50692( 33712)
松井証券 23373( 23373)
日産証券 15892( 15892)
サスケハナ・ホンコン 7148( 7148)
三菱UFJeスマート 10412( 5292)
マネックス証券 5153( 5153)
シティグループ証券 1790( 1790)
野村証券 1267( 1267)
UBS証券 1226( 1226)
インタラクティブ証券 1215( 1215)
BNPパリバ証券 1213( 1213)
フィリップ証券 748( 748)
ゴールドマン証券 722( 722)
ビーオブエー証券 611( 611)
モルガンMUFG証券 276( 276)
ドイツ証券 259( 259)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9956( 9956)
バークレイズ証券 6788( 6788)
ソシエテジェネラル証券 5660( 5660)
SBI証券 4402( 1992)
楽天証券 1976( 772)
フィリップ証券 427( 427)
松井証券 400( 400)
マネックス証券 244( 244)
JPモルガン証券 243( 243)
日産証券 225( 225)
三菱UFJeスマート 514( 224)
インタラクティブ証券 56( 56)
ドイツ証券 54( 54)
BNPパリバ証券 29( 29)
ゴールドマン証券 6( 6)
Jトラストグローバル 2( 2)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 318( 318)
ソシエテジェネラル証券 213( 213)
フィリップ証券 87( 87)
JPモルガン証券 44( 44)
楽天証券 53( 35)
SBI証券 128( 28)
ドイツ証券 22( 22)
三菱UFJeスマート 22( 14)
マネックス証券 11( 11)
松井証券 4( 4)
BNPパリバ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 328291( 328291)
ソシエテジェネラル証券 217785( 217785)
バークレイズ証券 106760( 106760)
SBI証券 99067( 40553)
楽天証券 50692( 33712)
松井証券 23373( 23373)
日産証券 15892( 15892)
サスケハナ・ホンコン 7148( 7148)
三菱UFJeスマート 10412( 5292)
マネックス証券 5153( 5153)
シティグループ証券 1790( 1790)
野村証券 1267( 1267)
UBS証券 1226( 1226)
インタラクティブ証券 1215( 1215)
BNPパリバ証券 1213( 1213)
フィリップ証券 748( 748)
ゴールドマン証券 722( 722)
ビーオブエー証券 611( 611)
モルガンMUFG証券 276( 276)
ドイツ証券 259( 259)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9956( 9956)
バークレイズ証券 6788( 6788)
ソシエテジェネラル証券 5660( 5660)
SBI証券 4402( 1992)
楽天証券 1976( 772)
フィリップ証券 427( 427)
松井証券 400( 400)
マネックス証券 244( 244)
JPモルガン証券 243( 243)
日産証券 225( 225)
三菱UFJeスマート 514( 224)
インタラクティブ証券 56( 56)
ドイツ証券 54( 54)
BNPパリバ証券 29( 29)
ゴールドマン証券 6( 6)
Jトラストグローバル 2( 2)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 318( 318)
ソシエテジェネラル証券 213( 213)
フィリップ証券 87( 87)
JPモルガン証券 44( 44)
楽天証券 53( 35)
SBI証券 128( 28)
ドイツ証券 22( 22)
三菱UFJeスマート 22( 14)
マネックス証券 11( 11)
松井証券 4( 4)
BNPパリバ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース