「日経225ミニ」手口情報（11日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、6月限4万6995枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月11日の日経225ミニ期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の4万6995枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 46995( 46995)
ABNクリアリン証券 31876( 31876)
SBI証券 55260( 24202)
松井証券 15573( 15573)
楽天証券 29126( 12996)
バークレイズ証券 10815( 10815)
三菱UFJeスマート 7778( 4622)
日産証券 3885( 3883)
マネックス証券 3432( 3432)
UBS証券 2190( 2190)
BNPパリバ証券 2071( 2071)
野村証券 1619( 1619)
広田証券 1270( 1270)
インタラクティブ証券 1138( 1138)
ビーオブエー証券 1086( 1086)
ゴールドマン証券 758( 758)
豊証券 520( 520)
フィリップ証券 499( 499)
安藤証券 445( 445)
光世証券 354( 354)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 33320( 25700)
ソシエテジェネラル証券 19822( 19822)
バークレイズ証券 14222( 14222)
SBI証券 9840( 6994)
楽天証券 2615( 883)
フィリップ証券 707( 707)
三菱UFJeスマート 556( 446)
マネックス証券 344( 344)
松井証券 302( 302)
日産証券 203( 203)
インタラクティブ証券 144( 144)
ドイツ証券 72( 72)
JPモルガン証券 447( 67)
ゴールドマン証券 58( 58)
BNPパリバ証券 7558( 58)
岩井コスモ証券 17( 17)
立花証券 11( 11)
三田証券 6( 6)
光世証券 2( 2)
みずほ証券 500( 0)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 173( 173)
ABNクリアリン証券 114( 114)
SBI証券 67( 43)
フィリップ証券 28( 28)
松井証券 18( 18)
三菱UFJeスマート 23( 15)
JPモルガン証券 15( 15)
楽天証券 24( 14)
マネックス証券 8( 8)
ドイツ証券 7( 7)
日産証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 46995( 46995)
ABNクリアリン証券 31876( 31876)
SBI証券 55260( 24202)
松井証券 15573( 15573)
楽天証券 29126( 12996)
バークレイズ証券 10815( 10815)
三菱UFJeスマート 7778( 4622)
日産証券 3885( 3883)
マネックス証券 3432( 3432)
UBS証券 2190( 2190)
BNPパリバ証券 2071( 2071)
野村証券 1619( 1619)
広田証券 1270( 1270)
インタラクティブ証券 1138( 1138)
ビーオブエー証券 1086( 1086)
ゴールドマン証券 758( 758)
豊証券 520( 520)
フィリップ証券 499( 499)
安藤証券 445( 445)
光世証券 354( 354)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 33320( 25700)
ソシエテジェネラル証券 19822( 19822)
バークレイズ証券 14222( 14222)
SBI証券 9840( 6994)
楽天証券 2615( 883)
フィリップ証券 707( 707)
三菱UFJeスマート 556( 446)
マネックス証券 344( 344)
松井証券 302( 302)
日産証券 203( 203)
インタラクティブ証券 144( 144)
ドイツ証券 72( 72)
JPモルガン証券 447( 67)
ゴールドマン証券 58( 58)
BNPパリバ証券 7558( 58)
岩井コスモ証券 17( 17)
立花証券 11( 11)
三田証券 6( 6)
光世証券 2( 2)
みずほ証券 500( 0)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 173( 173)
ABNクリアリン証券 114( 114)
SBI証券 67( 43)
フィリップ証券 28( 28)
松井証券 18( 18)
三菱UFJeスマート 23( 15)
JPモルガン証券 15( 15)
楽天証券 24( 14)
マネックス証券 8( 8)
ドイツ証券 7( 7)
日産証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース