「日経225先物」手口情報（11日日中） バークレイズ証券取引高トップ、6月限6197枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月11日の日経225先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはバークレイズ証券の6197枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 6197( 6154)
ABNクリアリン証券 8173( 5757)
ソシエテジェネラル証券 5238( 5208)
JPモルガン証券 4428( 2280)
日産証券 1493( 1493)
野村証券 1936( 1397)
三菱UFJ証券 2338( 1391)
モルガンMUFG証券 1372( 1311)
BNPパリバ証券 2521( 1151)
SBI証券 2575( 889)
ゴールドマン証券 4856( 587)
シティグループ証券 1327( 498)
ビーオブエー証券 869( 458)
松井証券 412( 412)
UBS証券 964( 367)
大和証券 366( 366)
楽天証券 419( 335)
SMBC日興証券 270( 270)
立花証券 152( 152)
三菱UFJeスマート 218( 132)
HSBC証券 1342( 0)
みずほ証券 376( 0)
ドイツ証券 8( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 20478( 18255)
ソシエテジェネラル証券 10532( 10286)
バークレイズ証券 9353( 9346)
モルガンMUFG証券 3696( 3576)
サスケハナ・ホンコン 3212( 3206)
JPモルガン証券 5020( 3082)
野村証券 3706( 2365)
ゴールドマン証券 4921( 1830)
日産証券 1789( 1789)
BNPパリバ証券 1653( 1446)
ビーオブエー証券 1607( 1422)
シティグループ証券 2126( 948)
松井証券 941( 941)
UBS証券 1047( 915)
三菱UFJ証券 1204( 901)
SBI証券 1335( 733)
インタラクティブ証券 595( 595)
みずほ証券 2577( 572)
大和証券 693( 471)
ドイツ証券 366( 338)
楽天証券 300( 0)
SMBC日興証券 106( 0)
東海東京証券 40( 0)
三菱UFJeスマート 6( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 6197( 6154)
ABNクリアリン証券 8173( 5757)
ソシエテジェネラル証券 5238( 5208)
JPモルガン証券 4428( 2280)
日産証券 1493( 1493)
野村証券 1936( 1397)
三菱UFJ証券 2338( 1391)
モルガンMUFG証券 1372( 1311)
BNPパリバ証券 2521( 1151)
SBI証券 2575( 889)
ゴールドマン証券 4856( 587)
シティグループ証券 1327( 498)
ビーオブエー証券 869( 458)
松井証券 412( 412)
UBS証券 964( 367)
大和証券 366( 366)
楽天証券 419( 335)
SMBC日興証券 270( 270)
立花証券 152( 152)
三菱UFJeスマート 218( 132)
HSBC証券 1342( 0)
みずほ証券 376( 0)
ドイツ証券 8( 0)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 20478( 18255)
ソシエテジェネラル証券 10532( 10286)
バークレイズ証券 9353( 9346)
モルガンMUFG証券 3696( 3576)
サスケハナ・ホンコン 3212( 3206)
JPモルガン証券 5020( 3082)
野村証券 3706( 2365)
ゴールドマン証券 4921( 1830)
日産証券 1789( 1789)
BNPパリバ証券 1653( 1446)
ビーオブエー証券 1607( 1422)
シティグループ証券 2126( 948)
松井証券 941( 941)
UBS証券 1047( 915)
三菱UFJ証券 1204( 901)
SBI証券 1335( 733)
インタラクティブ証券 595( 595)
みずほ証券 2577( 572)
大和証券 693( 471)
ドイツ証券 366( 338)
楽天証券 300( 0)
SMBC日興証券 106( 0)
東海東京証券 40( 0)
三菱UFJeスマート 6( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース