気象庁11日発表

北日本～東日本 落雷・竜巻・ひょうにも注意

北日本から東日本では、12日（金）は落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょう、急な強い雨に注意してください。

【画像を見る】11日(木)～13日(金)の北日本・東日本の「発雷確率」

12日（金）は、上空約5500メートルに、北日本では氷点下18度以下、東日本では氷点下15度以下の、この時期としては強い寒気が流れ込むでしょう。

また、湿った空気や日中の昇温の影響も加わり、北日本から東日本の広い範囲で、12日（金）は大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

11日～13日の寒気の予想は、画像で掲載しています。

積乱雲の近づく兆しで、建物に避難

北日本から東日本では12日(金)は、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

11日～13日の発雷確率は画像で掲載しています。