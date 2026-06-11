「楽天−巨人」（１１日、楽天モバイル最強パーク）

歌手の田原俊彦（６５）が試合前、始球式を務めた。

田原は背番号「１０４」のユニホームに、スラリと足の長い白パンツ姿でマウンドへ。豪快なワインドアップからノーバウンド投球を披露すると、クルリと切れ味鋭くターン。右人さし指を天に突き上げ、右足もピンッと伸ばしたハイキックも披露した。

その後、田原は白ジャケットに着替え、試合前の国歌を独唱。美声を響かせ場内の大きな拍手を浴びると、再び長い右足を蹴り上げた。

田原は球団を通じて「実は人生初のセレモニアルピッチで緊張したけど、練習で銀次さんとキャッチボールを１０分くらいして、久しぶりの野球がすごく楽しいなと思ったし、本番も良い球が投げられたので良かったかな。反省点としては１００ｋｍ／ｈに届かなかったこと。チクショー！次の機会の目標にします（笑）」などとコメントした。

田原は１７日に８２作目のシングル「ナニコレ最高！！！」をリリース予定。８月２０日には仙台で「Ｄａｎｃｅ ｗｉｔｈ ＫＩＮＧ ｏｆ ＩＤＯＬ ２０２６〜パーティーはこれからだ！〜」と開催する。