【ABCテレビの探偵！ナイショスクープ】はじめまして！つい先日、ABCテレビのPR部に異動してきたK下です。

初対面の人、初めて使うデスク、そして初仕事！失敗もしながら、ドキドキの毎日を過ごしている真っ最中です。いくつになってもこの“転校生”な感じ、慣れないものですね。

そんな私が最初にPRを担当することになった番組が『エンターティーチャー 限界弟子入り中！』です！

STARTO ENTERTAINMENT社の関西ジュニアが4つのグループに分かれ、「チアダンス」「漫才」「和太鼓」「LEDダンス」それぞれのトップランナー（＝エンターティーチャー）たちに弟子入り。約1カ月の猛特訓を経て、最後は観客の前で生披露するという、めちゃくちゃ難易度の高いチャレンジ企画です。

その中のひとつ、「チアダンス」のエンターティーチャーは、“チアリーダーの最高峰”ともいわれるNFLチアリーダーで、日本人初のキャプテンを務めた小島智子さん。

見る人に勇気を与える、笑顔いっぱい！元気いっぱい！の華やかなパフォーマンス。ですが、その裏には血のにじむような練習や終わりのない努力、そして何よりも、自分に負けない精神的な強さが隠されているのです。

そんな本気の「チアダンス」に挑戦する10人のメンバーを見てみると、上は中学2年生、下はなんと小学3年生!! アイドルの卵とはいえ、まだまだやんちゃな「ザ・子供」たち。これはさすがのエンターティーチャーも手を焼きそう…と思っていたら、さっそく出るわ出るわ、問題が山積み！

必死に取り組む年長組に対し、入所したばかりの年少組はちょっと甘えモード。宿題だったダンスの振り付けも覚えてこられず、練習の差は開くばかり…。“全体美”を極めるチアダンスなのに、年長・年少組の間にどんどん溝ができてしまいます。

踊れない自分に悔し泣きする年少メンバーたち。「そんなんしゃーないよね、まだ子供やもん…」と、もはや“親目線”で見守る私。そんな中、エンターティーチャーからの厳しい指導がさく裂！

『弱い涙はいらん！』『自分の弱みを受け入れなさい！』

子供ではなく「人に見せるプロ」として向き合う、エンターティーチャーからの厳しくも愛のある言葉の数々。小さな心にグッと刺さったのか、その後の彼らの成長ぶりは明らかでした。

本番ギリギリまで練習を重ねたという10人のパフォーマンスは、涙なしには見られません！日曜日の朝から、元気と感動をもらえること間違いなしの名作です。ぜひご覧ください！

放送日時：6月14日（日）午前10時スタート（全5回）

放送エリア：関西ローカル

▼執筆者プロフィール

40代からの新部署チャレンジ。全部の「弱みを受け入れ」てしまうとパンクしてしまいそうですが、やる気と元気、そして大人だけに許された“ビールの力”をお借りして全力で頑張ります！