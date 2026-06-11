東京SGの福田健太が結婚発表

ラグビー元日本代表の福田健太（東京サントリーサンゴリアス、以下東京SG）が11日、自身のインスタグラムを更新。フリーアナウンサーの臼井佑奈との結婚を発表した。

福田は「結婚しました！明るく幸せな家庭を築いていきます」と報告。2人が東京SGのユニホームに身を包んで向かい合った写真や、それぞれがタキシードとウェディングドレスに身を包んだ幸せいっぱいの結婚写真を公開している。

29歳のスクラムハーフである福田は茗溪学園から明治大を経て、2019年にトヨタヴェルブリッツに入団。24年から東京SGに加入した。23年にはワールドカップ（W杯）フランス大会の日本代表メンバーに選出され、サモア戦で代表初キャップを獲得している。

お相手の臼井は、元静岡第一テレビのアナウンサー。局アナ時代はJリーグ中継も担当し、24年の退社後はアメリカに渡り、スポーツマネジメントを学んでいた。臼井も自身のインスタグラムに同様の写真を投稿し、「少し前に結婚しました」と報告していた。

2人のコメント欄には、ファンから祝福の声が殺到。「おめでとう御座います サンゴリアスファミリーが増えた」「素敵 おめでとうございます！」「素敵なお二人ですね」「美しすぎる綺麗すぎる」「静岡市民です。 うすいさん、おめでとうございます」といった声があがっていた。



（THE ANSWER編集部）